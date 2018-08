Clueso - Handgepäck (Vertigo Berlin)

Auf seinem achten Album »Handgepäck I« stellt sich Clueso mit seichtem Akustiksongs gegen die Gleichförmigkeit der deutschen Pop-Landschaft und entdeckt die Essenz seiner Musik - und des Reisens.

„Reisen ist fatal für Vorurteile, Bigotterie und Engstirnigkeit“, soll Mark Twain einmal gesagt haben. Und obwohl Clueso nur bedingt als politisch wahrgenommen wird, steht er mit dem Themenschwerpunkt seines neuen Albums - Reisen - unbewusst, aber fast zwangsläufig für die Migrationsbewegung ein, die Europa in den letzten Jahren beschäftigt hat. Seine Aussage: Wer niemals auf der Suche war, der hat nie etwas verloren.

Clueso veröffentlicht mit "Handgepäck I" ein Reisealbum, von dem er schon lange geträumt hat. (Christoph Köstlin)

Doch eigentlich ist „Handgepäck I“ jenes Reduktionsstück, das Clueso schon vor zwei Jahren hätte vorlegen können. Damals hatte er sich zunächst von seiner Band und dann von seinem Management getrennt, um nach dem letzten gemeinsamen „Stadtrandlichter“ mit „Neuanfang“ das zweite Nummer-Eins-Album seiner Karriere zu veröffentlichen. Fast scheint es so, als habe Clueso damals Geschmack an der Zäsur gefunden. Denn das achte Album bewegt das Gesamtwerk des Singer-Songwriters in die Randgebiete seiner bisherigen Marschrichtung - hin zur Essenz.

„Handgepäck I“ folgt dem losen Konzept eines Reise-Albums. Sämtliche Songs habe Clueso über Jahre auf verschiedenen Tourneen, im Urlaub oder in Hotelzimmern skizziert. Zum Großteil hat der Erfurter das musikalische Fundament dieses Mal selbst hergerichtet: Aufnahme, Arrangement, ja sogar das Mixing stemmte Clueso eigenhändig, was es zweifelsohne zu seinem persönlichsten Eintrag in seiner nun mehr sieben Alben umfassenden Diskografie macht. Es dokumentiert nicht nur den Alltag eines der einflussreichsten Musiker der deutschen Pop-Landschaft, sondern vor allem auch eine emotionale Fahrt durch das Seelenleben von Thomas Hübner.

Statt aufwühlender Pop-Arrangements ist „Handgepäck“ minimalistisch instrumentiert: Um den Mittelpunkt, die Akustikgitarre, säumen sich pointiert Streicher-Passagen und Bläser-Sätze, was den 18 Songs durchgängig einen Road-Movie-Charakter verleiht. Melancholie und Sentimentalität sind subtile Begleiter, wenn Clueso etwa in „Du und ich“ von der Rückkehr in den Ort seiner Jugend singt oder in „Waldrandlichter“ die Geschichte eines traumatisierten Jungen erzählt, der beschließt, Reißaus zu nehmen.

Es ist bemerkenswert, dass die Tracklist so kohärent funktioniert, obwohl zwischen der Entstehung mancher Stücke viele Jahre liegen - die Zeit auf Reisen scheint zu konservieren. Es geht um das Entdecken, das Langweilen, die Ungewissheit der Ankunft, die Trennung, den Aufbruch. Im Gegensatz zu seinen Vorgänger-LPs schreitet „Handgepäck I“ unaufgeregt und behutsam voran, was Cluesos dichterischen Spezialitäten ausreichend Strahlkraft bietet und seinen mitunter kryptischen Metaphern Zugänglichkeit verschafft. Musik zum Versinken, Verschnaufen, ja Verschwinden.

Während der Deutschpop-Maximalismus quasi täglich mit pathetischen Stadionhymnen um Radio-Airplay und Chartplatzierungen wetteifert, stellt sich Clueso als einer der Impulsgeber dieser Bewegung mit seiner neuen Platte musikalisch und inhaltlich gegen Schlager-Gleichförmigkeit - eine Flucht in die ehrliche Romantik des Proberaums. Und ganz nebenbei ein Fürspruch für die Entdeckung des Fremden.