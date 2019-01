Sina Wilke, Dieter Fischer, Igor Jeftic und Max Müller (von links) drehen derzeit das "Rosenheim-Cops"-Winterspecial "Kalter Tod" - dafür geht's sogar für zehn Tage nach Österreich.

Lokalkolorit und Regionalpatriotismus hin oder her - manchmal muss man den Blick über den Tellerrand schweifen lassen. So nun auch die Macher der Erfolgsserie „Die Rosenheim-Cops“. Denn zum Dreh eines weiteren 90-minütigen Specials gastiert die Produktion aktuell im österreichischen Salzkammergut, wie die „OÖ Nachrichten“ vermelden. Auf der Tauplitz in Bad Mitterndorf wird die 40-köpfige Filmcrew des ZDF-Dauerbrenners für zehn Tage von der beeindruckenden steirischen Kulisse profitieren. Allen Skeptikern, die nun einen Verrat am bajuwarischen Charakter des Formats befürchten, sei gesagt: Im fertigen Film verwandelt sich die Umgebung des Nachbarlandes in das - frei erfundene - bayerische Stephanszell.

„Kalter Tod“, so der Name der Sonderfolge, markiert bereits den vierten Ausflug der beliebten Schmunzelkrimi-Reihe in die Prime-Time und wird im kommenden Winter ausgestrahlt. Die Krimiserie, die immer dienstags, um 19.25 Uhr, im ZDF zu sehen ist, gehört bereits seit 2002 zum festen Programm des Mainzer Senders. Bislang wurden rekordverdächtige 419 Episoden gezeigt. Dass sich die Regional-Krimis einer derartigen Beliebtheit erfreuen, liegt laut Produzent Alexander Ollig an der außergewöhnlichen DNA des Formats: „Wir bringen amüsante, manchmal komische, unterhaltsame Alltagsgeschichten, keine brutalen Verbrechen. Das ist unser Erfolgsrezept.“

Dieter Fischer (links) und Igor Jeftic ermitteln demnächst im fiktiven Örtchen "Stephanszell" - gedreht wird in Österreich. (ZDF / Bavaria Film / Christian Rieger)

Dieter Fischer, der in der Serie den KHK Anton Stadler verkörpert, macht noch einen anderen Faktor für den Erfolg der Polizisten aus dem Chiemgau aus: „Unser Team hat sich über die Jahre kaum verändert. Wir sind längst Freunde, treffen uns auch in der Freizeit, und vor allem: Wir lachen viel gemeinsam.“ Fischer gehört neben seinen Kollegen Igor Jeftic (als KHK Sven Hansen) und Max Müller (als Polizei-Hauptmeister Michael Mohr) zum Kern der „Rosenheim-Cops“. Die Tauplitz empfindet der Schauspieler als Geschenk, wie er gegenüber den „OÖ Nachrichten“ betont: „Die Winterlandschaft und die Gastfreundschaft hier sind traumhaft. Wir sind alle hellauf begeistert.“

Bisher wurden schon drei spielfilmlange Episoden der „Rosenheim-Cops“ ausgestrahlt. Auch das letzte Winterspecial entstand im Nachbarland. „Der Schein trügt“ wurde im Salzburgerland gedreht.