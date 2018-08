Die "DuckTales" sind wieder da. Beim Disney Channel ist die Neuauflage der 1980er-Serie nun auch im Free-TV zu sehen. (Disney Channel)

Bislang war die Neuauflage der in den 1980er-Jahren sehr erfolgreichen „DuckTales“ im deutschsprachigen Raum nur im Pay-TV bei Disney XD zu sehen. Ab Montag, 3. September, ändert sich dies. Dann laufen die insgesamt 21 Folgen der frisch aufpolierten Zeichentrick-Serie immer werktags, 17.30 Uhr, beim Disney Channel auch im Free-TV. Dem der Serie vorangestellten Special „Das Abenteuer beginnt“ widmet der Sender am Freitag, 31. August, sogar seine beste Sendezeit um 20.15 Uhr.

Das Besondere an der Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist ein deutschsprachig gesungenes und neu getextetes Intro. Das aus der Originalserie berühmte „Woo-Hoo!“ schmettert nun Mark Forster. Der Sänger und Songwriter aus Kaiserslautern, der die „DuckTales“ nach eigener Aussage seit der Kindheit zu seinen Lieblingsserien zählt, stellte seinen neuen Titelsong erstmals bei einem Premieren-Event in München vor. Mehr als 700 zumeist sehr junge Fans wollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen.

Sänger Mark Forster (zweiter von rechts) ist nach eigenen Aussage seit seiner Kindheit ein großer Fan der "DuckTales". Für die Neuauflage hat er ein deutschsprachiges Intro eingesungen. (Disney Channel)

In der Neuauflage der „DuckTales“, die im US-TV noch in diesem Jahr in die zweite Staffel geht, treffen Donald und sein steinreicher Onkel Dagobert nach vielen Jahren der Funkstille wieder aufeinander. Dagobert soll auf die Neffen Tick, Trick und Track aufpassen. Die aufgeweckten Jung-Enten jedoch denken gar nicht daran, sich brav und artig zu verhalten. Mit der Aussicht, die tollsten Schätze in aller Welt zu heben, erwecken sie die Abenteuerlust des in die Jahre gekommenen Dagobert. Mit von der Partie bei spannenden Reisen rund um den Globus ist neben Tick, Trick und Track auch deren neue Freundin Nicky.

Von den Original-„DuckTales“ wurden zwischen 1987 und 1990 insgesamt 100 Episoden in zwei Staffeln produziert. Die deutschsprachige Erstausstrahlung war im April 1989 im Ersten zu sehen. Die Serie wurde zunächst im Vorabendprogramm und später in Formaten wie „Disney Club“, „Käpt'n Blaubär Club“ oder dem „Tigerenten Club“ gezeigt. Mit „DuckTales: Der Film - Jäger der verlorenen Lampe“ gab es 1990 sogar eine Kinoverflimung.