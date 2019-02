Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) ist glücklich über ihren neuen Kollegen Dr. Stresow (Benjamin Grüter). (ARD Degeto / Boris Laewen)

Nach dem Auszug ihres Partners Richard kommt im sechsten Film der romantischen Doktorserie „Praxis mit Meerblick“ viel Stress auf Nora Kaminski (Tanja Wedhorn) zu. Niemand will so richtig als Praxispartner passen. Doch dann geschieht ein kleines Wunder: Mit Dr. Stresow (Benjamin Grüter) bewirbt sich eine Medizinerkoryphäe aus der Schweiz bei ihr. Dass jemand wie er in der Rügen-Praxis arbeiten würde, hatte sich Nora nicht vorstellen können. Schließlich hilft ihr auch noch Ex-Mann Peer (Dirk Borchardt) aus der finanziellen Klemme. Peers Angebot, für sie zu bürgen, hatte Nora zunächst abgelehnt, doch dann zieht sich leider überraschend die Bank zurück. Noras Sohn Kai (Lukas Zumbrock) macht sich darüber hinaus auch noch Hoffnung auf eine Wiederversöhnung der Eltern. „Auf zu neuen Ufern“ ist die Episode sehr folgerichtig betitelt.