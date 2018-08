Kovacs - Cheap Smell (Warner Music)

Sharon Kovacs kann singen. Das ist gleichzeitig ihr größter Vorteil und ihr größter Nachteil. Aber von vorn. Sharon Kovacs streicht ihren Vornamen einfach weg, wenn sie Musik macht. Seit 2014 schon singt die niederländische Künstlerin Balladen, die schwer sind, drückend, bebend - und irgendwann zum Ballast für den Hörer werden. Entweder, weil besagte Balladen ihn ergreifen oder weil sie ihn abstoßen wegen des ganzen Pathos. Kovacs ist eine, die dazu in der Lage wäre, den Titelsong von jedem einzelnen Blockbuster-Film zu singen, der 2018 veröffentlicht wird. Kovacs ist auch eine, die man vergisst, weil sie keiner soundästhetischen Linie folgt. Ist ihr zweites Album „Cheap Smell“ also ein Blockbuster zum Vergessen?

Wie gesagt: Sharon Kovacs kann singen. Diesem Umstand wird auf ihren Songs alles untergeordnet. Sie wird zum Soul-Stern, verfällt einen Song später in Reggae-Flows und träumt sich stimmlich nach Jamaika. Kurz darauf entwickelt sie sich zur elegischen Folk-Bardin, klingt so, wie sich ein Fantasy-Roman liest. Da ist es wieder, das Pathos. Es ist durchaus spannend, wie Kovacs mit Stilen und Genres umgeht. Sie eignet sich einfach all jene musikalischen Fragmente an, auf denen sie mit ihrer Stimme brillieren kann. „The Weekend“ ist dann eben ein von Reggae inspirierter Song fürs Vorglühen mit einem in Mexiko gedrehten Musikvideo. Das lässt sich als weltbürgerliches Statement lesen oder aber als kulturelle Aneignung seitens einer niederländischen Sängerin. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte.

Sharon Kovacs betreibt gerne Genre-Hopping. (Warner Music)

Durch das Genre-Hopping fehlt eine musikalische Line - und der Inhalt, der fehlt sowieso. Die Songtexte sind eben Songtexte, die Kovacs zusammen mit Songtextern geschrieben hat, die zu wissen glauben, wie ein guter Songtext aufgebaut ist. Es läuft darauf hinaus, dass sich hinter Titeln wie „Skyscraping“ genau das verbirgt, was jeder erwartet (Hochhaus, Freier Fall als Metapher, Ende). Auf „Cheap Smell“ ist alles furchtbar hübsch drapiert, eine Eigenleistung muss der Hörer nicht mehr erbringen. Kovacs hat ihre eigene kleine Blockbuster-Welt kreiert, deren Hauptdarstellerin, wer auch sonst, ihre Stimme ist.

Diese Berieselung auf Albumlänge klingt mal nach Amy Winehouse, mal nach Adele, mal nach einer der anderen großen Sängerinnen der 2000-er. Wer Kovacs eigentlich ist, bleibt am Ende unklar. Sie versteckt sich viel zu gut hinter dem, was schon mal da gewesen ist, hinter Sounds, die andere vor ihr geprägt haben, hinter Texten, die andere mit ihr geschrieben haben. Aber das passt ja zu den Blockbustern. Dort wiederholen sich auch immer wieder dieselben Motive. Kovacs hat einen Blockbuster aufgenommen!