Sonya Kraus präsentiert in "Die Unglaublichsten... Kameraknaller" 40 Momente, die sich vor laufenden Kameras abspielten. (SAT.1)

Bei RTL ist bekanntlich Sonja Zietlow mit diversen einschlägigen Sendungen mit mehr oder weniger atemberaubenden Fernsehmomenten im Dauereinsatz. 2018 präsentierte auch SAT.1 eine „Kuriositäten-Sonja“ nebst eigener Rankingshow. Moderatorin Sonya Kraus startete ihre Reihe unter dem Titel „Die Unglaublichsten ... Kameraknaller“. Präsentiert werden jeweils 40 „unglaubliche“ Momente, die sich vor laufenden Kameras abspielten. So erlebt nun etwa die Gänsehaut-Minuten noch einmal mit, als der glühende Coldplay-Fan Ferdinand von seinem Idol Chris Martin auf die ganz große Rockbühne geholt wurde und dort ziemlich souverän einfach mal mitspielte. Außerdem lernt man eine Vierjährige kennen, die bereits sieben Sprachen spricht - darunter Chinesisch und Arabisch. SAT.1 wiederholt die verrückten Momente zur Primetime.

Sonya Kraus war zuvor - vor allem an der Seite von ProSieben-Zampano Stefan Raab - ein beliebtes, viel gebuchtes Sendergesicht der ProSiebenSat.1-Gruppe. Nachdem ihre beiden Söhne nun etwas älter geworden sind, sieht sich Kraus in der Lage, auch mal wieder über die Frankfurter Stadtgrenzen (wo sie wohnt) hinauszukommen, wie sie in einem Interview erklärte.