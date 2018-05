Familie wider Willen: Jade (Lea Ruckpaul, links) und Oliver (Tilman Pörzgen, zweiter von links) wollen heiraten. Doch wenn es nach Olivers Mutter Claudia (Rebecca Immanuel) und Jades Vater Herb (Christoph M. Ohrt) geht, dann ist das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen. (SAT.1 / Jacqueline Krause-Burberg)

Ein Schauspielertraumpaar ist wieder vereint. Drei Jahre lang spielten Rebecca Immanuel (47) und Christoph M. Ohrt (58) die Rechtsanwälte „Edel und Starck“, die eine Gemeinschaftskanzlei in Berlin betrieben. Zwischen 2002 und 2005 hatte die Serie bei SAT.1 eine treue Fangemeinde. Für „Die HochzeitsVerplaner“ (2017) durften die Schauspieler wieder gemeinsam vor der Kamera stehen. In der temporeichen romantischen Komödie geben sie ambitionierte Eltern, die ihren Kindern eine, nach ihren Vorstellungen, perfekte Hochzeit ermöglichen wollen. Die zwei Schauspieler spielen sich dabei so gekonnt die Bälle zu, als hätten sie nie damit aufgehört. Und trotz recht banaler Story macht es Spaß, ihnen dabei zuzusehen.