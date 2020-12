"Fast & Furious: Crossroads" für PC hat mit einem Metascore von 34 die viertschlechteste Wertung des Jahres abgestaubt. Ob der virtuelle Vin Diesel deshalb so grimmig dreinblickt? (Bandai Namco)

Während in der Filmbranche „die goldene Himbeere“ der Preis ist, den keiner haben will, stellt das Ranking von Metacritic den „Anti-Oscar“ der Gamingindustrie dar: Die Redaktion der Webseite, die Bewertungen von Spielen und anderen Medien aggregiert, stellt ihre Flop 10 des Jahres vor. Jene zehn Spiele also, die 2020 die schlechtesten Bewertungen durch die Fachpresse weltweit erhalten haben. Der eine oder andere Titel dürfte für eine Überraschung gut sein, denn auch durchaus namhafte Titel sind dabei.

Die Flop 10

Das Xbox One-Remake von "XIII" belegt Platz 2 im Ranking der Games mit dem schlechtesten Metacritic-Score 2020. (Microids)

The Elder Scrolls: Blades (Switch) - 42

Gleamlight (Switch) - 42

Das offiziell am niedrigsten bewertete Spiel des Jahres: "Tiny Racers" für Nintendo Switch. (Nintendo)

Street Power Soccer (PS4) - 41

Tamarin (PS4) - 40

Remothered: Broken Porcelain (PC) - 39

Arc of Alchemist (Switch) - 36

Fast & Furious Crossroads (PC) - 34

Dawn of Fear (PS4) - 33

XIII Remake (Xbox One) - 32

Tiny Racer (Switch) - 29

Auf Platz 10 befindet sich mit der Switch-Version des Mobile-Games „The Elder Scolls: Blades“ (Metascore: 42 Punkte) ein durchaus prominenter Name. Aber auch die kooperative Rennspiel-Sause „Fast & Furious“ erwies sich trotz Auftritt von Vin Diesel und Co als kapitaler Crash. Das katastrophale Remake des Comic-Shooters „XIII“ (Score: 32) wurde eigentlich nur noch von „Tiny Racer“ in den Schatten gestellt - eine Art „Micro Machines“-Klon, dem es an vielem fehlt - vor allem am Spielspaß.