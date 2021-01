Bekannte Figur, neues Gesicht: Nachdem Ida Engvoll in den vier ersten Schweden-Krimi-Verfilmungen die Anwältin Rebecka Martinsson spielte, schlüpft in Staffel zwei Sascha Zacharias in die Rolle. (Yellow Bird / ARD Degeto / Johan Paulin)

Schon 2018 beglückte das Erste Schwedenkrimi-Fans mit vier Filmen der jungen Anwältin Rebecka Martisson - nach der Romanreihe von Åsa Larsson. Damals wurde die Titelheldin von Ida Engvoll gespielt, mittlerweile einer der größten schwedischen Filmstars - und momentan in der sehr unterhaltsamen Netflix-Serie „Liebe und Anarchie“ zu sehen. Vielleicht, weil Engvolls Terminkalender ebenso aussieht, wie ihr Name in deutscher Sprache klingt, musste nun für vier neue „Rebecka Martinsson“-Filme eine neue Hauptdarstellerin gefunden werden. Sascha Zacharias, 41, ist zwar Schwedin, ihre Schauspielkarriere fand bislang aber vorwiegend in Italien statt.

Zum Auftakt des ersten Falles „Nach alter Sitte“ hat sich Rebecka Martinsson entschieden, in ihrer nordschwedischen Heimat zu bleiben. In der nicht gerade überbevölkerten Bergregion Tornedalen übernimmt die Staatsanwältin einen Fall, der vor allem Ärger verspricht: Ein Kleinkrieg zwischen Rentierzüchtern, die der traditionellen Gemeinschaft der Samen angehören, und dem geschäftstüchtigen Bergführer Putte Larsson (Martin Sundbom) ist im Gange. Der junge Züchter Jon Åppas (David Arnesen) wirft Larsson vor, dass illegale Jagdtouren die Jungtiere seines Clans gefährden. Als ein Rentier grausam zu Tode geschleift wird, ruft eine Nachbarin die Polizei. Rebecka nimmt die Ermittlungen auf und muss erfahren, dass die Samen wenig Vertrauen in die schwedischen Justizbehörden haben.

Gibt es ein Liebes-Comeback für Rebecka (Sascha Zacharias) und Hundeführer Krister (Jakob Öhrman)? Die Auswahl an feschen Mannsbildern ist im menschenleeren Nordschweden immerhin begrenzt. (Yellow Bird / ARD Degeto / Johan Paulin)

Die Stadt mit dem Schneehuhn im Wappen

Nun gut, die Bilder der einsamen schwedischen Nordregion sind beeindruckend. Romanautorin Asa Larsson ist selbst in der Provinz Schwedisch-Lappland in Kiruna aufgewachsen. Die nördlichste Stadt Schwedens - sie trägt ein Schneehuhn im putzigen Wappen - bietet Besuchern im Sommer weißen Nächte - die Sonne geht dann niemals unter. Die 17.000 Einwohner können jedoch auch ein Lied von der „dunklen Jahreszeit“ singen. Vom 12. bis 31. Dezember steigt das Himmelslicht nie vollständig über den Horizont, man lebt in ständiger Dunkelheit.

Einige ihrer wenigen familiären Bande: Rebecka Martinsson (Sascha Zacharias) und ihr Onkel Sivving (Lars Lind) verstehen sich gut. (Yellow Bird / ARD Degeto / Johan Paulin)

Vielleicht, weil es im Finsteren sonst zu langweilig wäre, wird bei „Rebecka Martisson“ relativ vier geredet - und zwar in Form langer Herleitungen, wenn es um die Fälle geht, und etwas sparsamer, wenn das Private beleuchtet wird. Vielleicht liegt es an der Synchronisation, aber die Fälle haben eindeutig zu viel Erkläranteil und vertrauen zu wenig auf Handlung, Schauspieler und Bilder. Auch Sascha Zacharias erreicht nicht ganz die Ausstrahlung und das - zugegeben enorme - Charisma ihrer Vorgängerin. Fans ruhiger Schwedenkrimis mit viel skandinavischem Lokalkolorit sowie fantastisch eingefangenen Landschaften kommen dennoch auf ihre Kosten. Der zweite neue Fall von Rebecka Martinsson wird am 14. Februar ausgestrahlt. Film drei und vier der neuen Staffel folgen nach momentaner ARD-Planung voraussichtlich im April.