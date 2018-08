Sie sorgen für strahlende Gesichter bei Sci-Fi-Fans (von links): Nathan Fillion ("Firefly"), Nichelle Nichols ("Raumschiff Enterprise"), Zoe Saldana ("Star Trek") und Edward James Olmos ("Blade Runner"). (WELT / BBC Worldwide)

Der Doku- und Nachrichtensender WELT lässt die Herzen von Sci-Fi-Fans mit einem einzigartigen Dokuformat höher schlagen: Die vierteilige Reihe „Die Sci-Fi-Story“ widmet sich den großen Klassikern des Genres. Stars wie „Castle“ Nathan Fillion („Firefly“) und Rutger Hauer („Blade Runner“) stellen die Filme und Serien anhand zahlreicher Originalausschnitte vor. Ausgestrahlt werden die vier Episoden in je zwei Doppelfolgen zu später Stunde: Am 15. und 22. August ist die Serie immer ab 00.05 Uhr auf WELT zu sehen oder um eine Stunde zeitversetzt auf N24 Doku. In der Mediathek sind die Folgen nach Ausstrahlung für je sieben Tage verfügbar.

Auch William Shatner gibt sich die Ehre. Er verkörperte Captain Kirk in der ersten „Star Trek“-Serie „Raumschiff Enterprise“ von 1966 bis 1969. Zudem wirkte er in sieben Kinofilmen der Reihe mit. Apropos „Star Trek“: Mit Nichelle Nichols und Zoe Saldana kommen sowohl die ehemalige als auch die aktuelle Darstellerin von Lieutenant Uhura zu Wort. Nicholls gehörte zur Crew der originalen „Enterprise“. Saldana, einer von Marvels „Guardians of the Galaxy“, beerbete sie im Reboot der Kinoreihe ab 2009.

Karen Gillan erlangte durch "Doctor Who" größere Bekanntheit. In den "Guardians of the Galaxy"-Filmen spielt sie seit 2014 mit. (WELT / BBC Worldwide)

Die vier Folgen umfassen die Themenfelder Roboter, das Universum, Aliens und Zeitreisen. Zahlreiche Kreative vor und hinter den Kameras erzählen ihre ganz persönlichen Geschichten zu den Filmen und Serien, an denen sie zumeist auch selbst beteiligt waren. „Die Sci-Fi-Story“ rückt beliebte Klassiker wie „Zurück in die Zukunft“, „Terminator“ oder „Doctor Who“ in den Fokus und erklärt, woher die Macher die Inspiration nahmen. Die Zutaten einer gelungenen Sci-Fi-Story und die philosophischen Aspekte des Genres kommen ebenfalls nicht zu kurz.