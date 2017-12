Homer (l) und Mr. Burns in einer Szene der Serie "Die Simpsons: Der große Phatsby" (undatierte Filmszene). (dpa)

Zum ersten Mal gibt es von der Zeichentrickserie "Die Simpsons" eine einstündige Folge. Sie ist der Auftakt zur zweiten Hälfte der 28. Staffel am 2. Januar, wie ProSieben am Mittwoch mitteilte. Die neuen Episoden sind jeweils dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. Der Titel der 60-minütigen XL-Folge "Der große Phatsby" spielt auf F. Scott Fitzgeralds Roman "Der große Gatsby" an. Mr. Burns tritt darin als ein unglücklicher und geheimnisumwobener Millionär in Erscheinung, der rauschende Partys auf seinem Anwesen feiert.

Anders als in der Literaturvorlage spielt die Folge aber nicht in den 1920er Jahren, sondern in der Gegenwart. Und so haben nicht nur Schauspieler Jack Nicholson und Sänger Elton John einen Gastauftritt als Trickfiguren, sondern auch Hip-Hop-Legende Snoop Dogg, dessen Rap dann im Original zu hören ist. (dpa)