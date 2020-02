Katniss (Jennifer Lawrence) steht vor einer schweren Entscheidung. Kann sie die Rebellen im Kampf gegen das Kapitol anführen? (ProSieben / TM & 2014 Lions Gate Entertainment Inc. / Murray Close)

Ein aufgesplittes Finale bringt doppelte Freude - zumindest bei den Studiobossen, die sich auf mehr Einnahmen freuen können. Man kennt das Prozedere von anderen Fantasy-Reihen. Deshalb wurde auch der letzte Roman von Suzanne Collins' „Die Tribute von Panem“-Reihe im Kino in zwei Tranchen serviert. Der 2014 erschienene erste Teil, „Die Tribute von Panem - Mockingjay (1)“, wirkt dadurch in die Länge gezogen. Trotzdem ist es ein ansehnliches Werk geworden, dessen größte Stärke einmal mehr die stimmige Atmosphäre von Angst, Hilflosigkeit und Wut ist. SAT.1 wiederholt den Film nun zur Primetime.

Nachdem Katniss (Jennifer Lawrence) im Vorgängerfilm „Catching Fire“ von den Rebellen aus der Arena befreit wurde, erwacht sie in einem Albtraum: Das Kapitol hat ihren Heimatdistrikt dem Erdboden gleichgemacht. Sie wird bedrängt, in den Kampf zu ziehen, und soll den Menschen ein leuchtendes Symbol der Hoffnung sein. Katniss' Freund Gale (Liam Hemsworth) spielt im Schlussdoppel eine größere Rolle und geht mutig voran im Kampf gegen die Unterdrücker. Derweil wird Peeta (Josh Hutcherson) vom Kapitol gefangen gehalten und von Präsident Snow (Donald Sutherland) als PR-Gesicht einer Anti-Rebellen-Kampagne ausgenutzt.

Jede Revolution braucht ein Gesicht: Hinter Katniss (Jennifer Lawrence) versammelt sich die Bevölkerung Panems gerne. SAT.1 zeigt jetzt den ersten Teil des großen Finales der Reihe. (ProSieben / TM & 2014 Lions Gate Entertainment Inc. / Murray Close)

In „Mockingjay“ arbeiten das Kapitol und die Rebellen gleichermaßen mit schmutzigen Tricks. Beide Seiten, und das ist das Spannende an dieser Inszenierung, manipulieren die Medien. Nur wer die Deutungshoheit über die Wahrheit hat, kann den Krieg gewinnen. „Die Tribute von Panem - Mockingjay (2)“ ist bei SAT.1 eine Woche später, am Samstag, 22. Februar, 20.15 Uhr, zu sehen.