Abschluss in London: Michael Kessler überprüft die Klischeevorstellungen, die in wichtigen Ländern Europas vorherrschen. (ZDF/Oliver Halmburger)

Klar, die unschönen Schlagzeilen rund um die Abnabelungstendenzen der Briten vom europäischen Kontinent bestimmen die Schlagzeilen. Vielleicht war es daher tatsächlich eine gute Idee, die ZDF-Mini-Reihe „Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler“ mit nicht ganz so ernst gemeinten Kulturerkundungen nun in London enden zu lassen. Eine treffliche Gelegenheit, daran zu erinnern, was für ein liebenswert schrulliges Völkchen doch auf den britischen Inseln lebt.

„Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler“ kümmert sich in der dritten und bis auf Weiteres letzten Ausgabe der augenzwinkernden Klischee-Erforschungen um das spannungsfreien Miteinander von Engländern und Deutschen vor. Und so lässt er sich in die tiefen Geheimnisse der Tee-Zeremonie einweihen, testet die oft gefürchtete britische Küche und setzt sich selbst einem Härte-Test aus: Kommt Kesslers „Teutonen-Humor“ bei den Humor-Perfektionisten der Insel gut an?