Jason Becker - Triumphant Hearts (Mascot Label Group)

„Triumphant Hearts“ ist ein besonderes Album, und es kommt von einem besonderen Künstler. Die Karriere von Jason Becker war einst durchaus nach Plan gestartet: In den 80-ern war er einer der großen Gitarrenvirtuosen; neben Hochgeschwindigkeitsskalen brachte er auch ein ausgeprägtes Gefühl für Melodien mit. Gemeinsam mit Marty Friedman (später Megadeth) hob er Cacophony aus der Taufe, schnell setzten sich die beiden als Band, aber auch mit ihren jeweiligen Soloplatten vom Gros der Saitenflitzer ab. Es folgten Engagements bei der Prominenz des Heavy Metal: Friedman landete bei Megadeth, Becker bei David Lee Roth. Soweit ein mustergültiger Verlauf. Doch dann sollte sich alles ändern. Auf Beckers neuem Album „Triumphants Hearts“ hören wir einen Musiker, der schon seit Jahrzehnten nicht mehr selbst musizieren kann.

Die Ärzte gaben ihm noch fünf Jahre

Jason Becker lebt seit 30 Jahren mit der Krankheit ALS, trotzdem ist er weiter als Musiker aktiv. (Paul Haggard)

Das David-Lee-Roth-Album „A Little Ain't Enough“ (1991) spielte Becker noch ein, die zugehörige Tour konnte er schon nicht mehr bestreiten. „ALS“ lautete die Diagnose - eine unheilbare Krankheit des Nervensystems, auch als „Lou-Gehrig-Syndrom“ bekannt. Fünf Jahre gaben ihm die Ärzte noch. Fast 30 Jahre nach der Diagnose veröffentlicht Becker nun ein neues Album.

„I can't speak. I can't play. But this flesh has much more to say“. Das ist die zentrale Aussage. Becker kommuniziert über die Bewegung seiner Augen mithilfe eines Systems, das sein Vater entwickelte (als weiterführender Tipp sei hier der Dokumentarfilm „Not Dead Yet“ genannt). Entsprechend ist die Musik auf „Triumphant Hearts“ weniger auf Virtuosentum als vielmehr auf aussagekräftige Zeilen und Harmonien, Melodieführungen und zarte Momente ausgelegt.

Jason Becker war aus der Metal-Szene der 80-er nicht wegzudenken. Er arbeitete unter anderem mit Größen wie Marty Friedman und David Lee Roth. (Ross Pelton)

Und alle helfen mit

Befreundete Musiker helfen ebenso, Beckers Kompositionen umzusetzen, darunter zahlreiche Persönlichkeiten aus dem gitarristischen Umfeld: So sind Uli Jon Roth und Chris Broderick (ex-Megadeth) die Saitenzauberer in dem wunderbaren Stück „Magic Woman“, während der Neunminüter „Valley Of Fire“ die Crème de la Crème der Szene zusammenführt: Steve Vai, Paul Gilbert, Joe Bonamassa, Neal Schon, Ritchie Kotzen und, ja, auch Marty Friedman. Auch Becker selbst ist in Form von Archivaufnahmen auf der Platte zu hören.

Ebenfalls herausstechend: die Single „Hold On To Love“, welche die Vision und die Gefühle von Jason Becker in Worte fasst: „Love brings light to the darkness inside, love's the voice that sings 'Hold on'.“ Eines wird am Ende klar: „Triumphant Hearts“ ist nicht nur das Werk eines bewundernswert starken und kreativen Mannes, der nie den Mut verloren hat. Dieses Album ist auch eine große Leistung der Herzen um ihn herum, die an ihn glauben und mit ihm kämpfen, trauern und lieben.