Erscheint schon Ende Oktober: "The Heist" - das erste von drei Add-Ons für "Marvel's Spider-Man". Mit von der Partie: Spider-Mans Problem-Freundin "Black Cat". (Sony / Insomniac Games)

Kaum ist das Hauptspiel „Marvel's Spider-Man“ erschienen, kündigen Sony und Insomniac auch schon den ersten von insgesamt drei Download-Inhalten an. Der Trailer zum Add-On „The Heist“ zeigt Spideys zeitweilige Freundin Felicia Hardy alias Black Cat. Neben mehreren Missionen rund um die wehrhafte Miezekatze soll die Erweiterung mit frischen Herausforderungen und drei neuen Spinnen-Kostümen kommen.

„The Heist“ ist der erste Teil eines dreiteiligen Download-Pakets mit dem Titel „The City That Never Sleeps“, erscheint am 28. Oktober für PS4 und wird vermutlich um die zehn Euro kosten. Wer schon jetzt das komplette DLC-Paket vorbestellen möchte, wird wohl mit circa 25 Euro zur Kasse gebeten. Die mit „Turf Wars“ betitelte zweite Episode ist für November angekündigt, Teil 3 („Silver Lining“) wird für Dezember erwartet.