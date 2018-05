Abfallbehälter selbst in greifbarer Nähe werden von den Stadt-Zumüllern ignoriert. (Roland Scheitz)

Über Müll-Rowdies habe ich mich zwar bereits aufgeregt, aber jetzt hat sich bei mir angesichts der traurigen Tatsachen wieder jede Menge Dampf im Kessel angestaut, der raus muss. Und von Rowdies will ich gar nicht mehr reden, das ist längst zu verharmlosend. Wer unsere Stadt achtlos zumüllt ist kein Rowdie mehr, sondern schlicht asozial.

Los geht das Trauerspiel bereits zu Jahresbeginn. Der Umfang der einfach vor den Haustüren liegengelassenen Böller-Reste lässt schon Rückschlüsse auf das Verantwortungsbewusstsein und Sozialverhalten der Verursacher zu. Ja ihr seid schon echte Knaller, Leute!

Und so geht’s munter weiter. Da, wo konsumiert wird, bleiben die Überreste des Konsums liegen. Flachmänner und Fastfood-Behältnisse auf Bänken in Parks und an Haltestellen sind ein alltägliches Bild geworden. Ein Mülleimer ist in greifbarer Nähe? Mir doch egal, es kommt ja immer irgendjemand, der meinen Mist später wegräumt, denken diese Vollhonks offenbar. Wobei ich mit dem Wort Denken bei der Spezies Homo müllensis lieber zurückhaltend bin.

Wenn ich Restmüll sehe, der säckeweise vor Altglascontainern abgeladen wurde, frage ich mich jedes Mal, was in den Köpfen der Leute wohl vorgegangen ist. Vielleicht glauben diese Hirnis ja, dass sie den Entsorgungsunternehmen noch einen Gefallen getan haben, weil sie die Abfallprodukte ihres erbärmlichen Daseins nicht in die Container gestopft haben.

Was in den Birnen von Frauchen und Herrchen vorgeht, die gefüllte Hundekotbeutel in der Landschaft liegenlassen, werden wohl nur Fachleute nachvollziehen können, die auf psychische Abgründe spezialisiert sind. Warum machen die sich überhaupt die Mühe, die Scheiße einzutüten, wenn sie sie dann doch liegenlassen?

„Waller Park versinkt im Müll“ lautete jüngst eine Schlagzeile im WESER-KURIER. Und auf dem Gelände eines Kleingartenvereins in der Neustadt luden Unbekannte jede Menge Schrott und Sperrmüll ab. Ja geht‘s noch, Leute? Man sollte diesen Typen mal ihren ganzen Dreck vor die eigene Haustür kippen (aber da liegt wohl schon jede Menge).

Ich hoffe sehr, dass man die Idioten findet, die im Mai am Bultensee in Tenever ihre noch glühende Grillkohle einfach am Strand liegengelassen haben - und die so für die schweren Brandverletzungen eines zweijährigen Jungen verantwortlich sind, der über die Kohlen gelaufen ist, weil die nur leicht mit Sand bedeckt waren. Unfassbar! Aber in Tenever wird der Müll ja auch aus dem Fenster geworfen.

Angesichts dieses asozialen Verhaltens so vieler Zeitgenossen allein in unserer schönen Stadt mutet das jetzt geplante Verbot von Plastikstrohhalmen genauso an – wie ein Strohhalm, an den man sich klammert.

