Mit der "Bridge Crew"-Erweiterung "Next Generation" brechen "Star Trek"-Fans endlich ins virtuelle "nächste Jahrhundert" auf. (Ubisoft)

Mit der bisherigen „Bridge Crew“ kamen vor allem „Star Trek“-Fans mit „Classics“-Ambitionen auf ihre Kosten. Jetzt macht Ubisoft sein kooperatives VR-Spektakel fit für „Das nächste Jahrhundert“: Die Erweiterung „The Next Generation“ lässt Serien-Freunde an Bord der legendären NCC-1701-D durchs Sternenmeer kreuzen. Man befindet sich also an Bord von genau dem Enterprise-Modell, mit dem bereits die Crew um Captain Picard, William Riker, Deanna Troi, Geordi La Forge, Worf und Data über die TV-Schirme der frühen 90-er-Jahre brauste. Das prominente Team selbst scheint allerdings zu fehlen: Auf den bisherigen Screenshots ist nur eine namenlose Brücken-Crew zu sehen, auch in der Pressemeldung des Herstellers sucht man vergeblich nach entsprechenden Hinweisen.

Dafür kündigt Ubisoft zusätzliche Missions-Gattungen an, die den bereits bekannten „Fortlaufenden Reisemodus“ ergänzen sollen. Wie gewohnt darf die von einer Mannschaft aus Koop-Spielern besetzte Brücke die Galaxie weitgehend frei erkunden, außerdem kommt es regelmäßig zu Zufallsbegegnungen mit feindlichen Einheiten wie den Schiffen des romulanischen Imperiums. Ebenfalls neu ist die Position des „Ops“-Offiziers, der die bekannten Brücken-Posten ergänzt: Spieler, die sich für diese Karriere-Option entscheiden, müssen sich um das Management der gesamten Schiffs-Crew kümmern und den verschiedenen Abteilungen an Bord die geeigneten Teams zuweisen. Im Widerstands-Modus wiederum macht man Photonen-Torpedos im Kampf gegen die gefürchteten Borg-Würfel scharf.

Ist der eigentliche Star der neuen Erweiterung: die aus der 90-er-Fernsehserie bekannte "NCC-1701-D"-Enterprise. (Ubisoft)

Wie das Hauptspiel „Star Trek: Bridge Crew“ ist die für den 22. Mai angekündigte „Next Generation“-Erweiterung ebenso mit der VR-Fassung als auch der Nicht-VR-Version des Spiels kompatibel. PC-Spieler können sich dafür wie gewohnt mit HTC Vive, Oculus Rift oder VR-Brillen nach Microsofts „Mixed Reality“-Standard in die Action stürzen, auch die PS4 und PSVR werden wieder unterstützt.