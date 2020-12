Mirko Drotschmann (Mitte) berichtet aus dem Geschehen, als wäre er hautnah 1813 vor Ort gewesen. (ZDF/Jonah des Graaf)

Eigentlich biegt Fernsehdeutschland ja schon so langsam in die besinnliche Festtagszeit ein. Doch auf dem traditionsreichen Vorabend-Doku-Sendeplatz geht das ZDF noch einmal in die Vollen - und mitten hinein in den Pulverdampf vergangener Zeiten. Die letzte Folge der dreiteiligen Reihe „Terra X: Ein Moment der Geschichte“ erinnert an einen denkwürdigen Punkt der europäischen Geschichte und will die Geschehnisse der sogenannten „Völkerschlacht“ bei Leipzig aus dem Licht moderner Forschungserkenntnisse neu beleuchten. Durch die Sendung führt der Historiker Mirko Drotschmann, der auf YouTube als Experte „Mr. Wissen ToGo“ eine große Fangemeinde anspricht.

Fünf Schicksale

Für den preußischen Studenten August (Stefan Hartmann) verbindet sich mit seiner Teilnahme an der Schlacht die Hoffnung auf ein geeintes Deutschland. (ZDF/Jonah des Graaf)

Er sieht die Völkerschlacht aus dem Jahr 1813 als einen der Wendepunkte der Geschichte Europas. Zwischen 16. und 19. Oktober standen sich bei Leipzig über eine halbe Million Soldaten gegenüber - darunter die Truppen der Verbündeten, im Wesentlichen Russland, Preußen, Österreich und Schweden, und die Truppen Napoleon Bonapartes. Am Ende verlor der Franzosen-Kaiser die Herrschaft über Europa. Und in Deutschland entstand ein neues Nationalgefühl.

Drotschmann und seinem Team geht es allerdings nicht um eine Würdigung großer Feldherren-Leistungen. Im Zentrum der aufwendig gefilmten „Terra X“-Ausgabe sollen Momente im Leben einzelner Beteiligter stehen - stiller, bislang übersehener Helden. Nacherzählt werden fünf Geschichten von ganz normalen Menschen, die an der Großauseinandersetzung teilgenommen haben und die beispielhaft für die Stimmungslage der Zeit sein sollen.