Um die Erde vor dem sicheren Ende zu bewahren, entführt James Cole (Bruce Willis) die Psychiaterin Dr. Kathryn Railly (Madeleine Stowe). (kabel eins / 1995 Universal City Studios)

Wer würde gerade nicht gerne in die Vergangenheit reisen, um die Verbreitung eines Virus zu verhindern? Brue Willis bekam 1995 im Science-Fiction-Film „12 Monkeys“ von Terry Gilliam die Möglichkeit dazu. Wenn man das Unterfangen jemandem zutraut, dann schließlich Hollywoods härtestem Hund. Im Zuge der altbekannten Reihe „Die Besten Filme aller Zeiten“ wird das abgründig brillante Zeitreiserätsel nun auf kabel eins wiederholt.

Man schreibt das Jahr 2035. Ein Virus hat die Menschheit von der Erdoberfläche vertrieben. Unter den wenigen Verbliebenen ist der Häftling James Cole (Bruce Willis), der in der Vergangenheit nach dem Auslöser der Pandemie suchen soll. Es beginnt eine verstörende Odyssee durch eine virtuose Collage von Bildern und Tragödien. An der Seite des Zeitreisenden: Madeleine Stowe als Psychiaterin Dr. Kathryn Railly.

Im Jahr 2035 erhält der Schwerverbrecher James Cole (Bruce Willis, Mitte) den Auftrag, die Ursachen einer weltweiten Virus-Epidemie zu ergründen . (kabel eins / 1995 Universal City Studios)

Brad Pitt wurde für seine Performance als psychisch kranker Jeffrey als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert, ging damals allerdings noch leer aus. Bei den Oscars 2020 triumphierte er schließlich doch in derselben Kategorie, für seine Rolle in Tarantinos „Once Upon A Time in Hollywood“. In erster Linie trägt „12 Monkeys“ jedoch die Handschrift seines Regisseurs: Spuren des Grotesken, Überzeichneten und Bizarren, für das man Terry Gilliam kennt und schätzt, finden sich auch in diesem Film. Doch im meisterlichen Zeitreise-Thriller gab sich das frühere Monty-Python-Mitglied so abgründig wie nie.