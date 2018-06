Sind in "Let's Go, Pikachu!" und "Let's Go, Evoli!" alle wieder mit von der Partie: die 151 originalen "Pokemon" aus den allerersten Spielen von 1996. (Game Freak / Pokémon Company)

Bereits kurz nach dem erfolgreichen Start seiner neuen Hybrid-Konsole kündigte Nintendo die Entwicklung eines Switch-exklusiven „Pokémon“-Spiels an. Seitdem ist gerade mal ein Jahr vergangen, und schon wird ernst gemacht: „Pokémon: Let's Go, Pikachu!“ beziehungsweise „Pokémon: Let's Go, Evoli!“ erscheinen laut Pokémon Company und Entwickler Game Freak am 16. November. Beide Spiele sind Neu-Interpretationen der vor über 20 Jahren auf dem Game Boy veröffentlichten „Gelben“ oder „Special-Pikachu Edition“, mit der man die ursprünglichen Spiele „Rot“ und „Blau“ der erfolgreichen TV-Serie anglich.

Besonders hervorgehoben hat man bei Ankündigung des Remakes die Kompatibilität zum einstigen Mobile-Phänomen „Pokémon Go“: „Go“-Spieler können die in freier Wildbahn gefangenen Hosentaschen-Monster zum Switch-Spiel übertragen - das wiederum schickt ihnen im Gegenzug ein Dankeschön-Präsent aufs Handy.

Spielwelt und Gameplay wurden ebenso wie die Optik modernisiert, trotzdem ist der Aufbau des 1996-er-Originals noch immer deutlich erkennbar. (Game Freak / Pokémon Company)

Auch für die Steuerung des sonst klassisch aufgezogenen „Pokémon“-Rollenspiels hat man sich am Mobile-Hit orientiert: Wie „Go“ lassen sich auch die beiden neuen Abenteuer einhändig bedienen, in diesem Fall mit einem der beiden Joy-Cons und dessen Bewegungssteuerung. Wer's gerne besonders stilecht hat, legt sich zusätzlich eine der separat erhältlichen „Pokéball Plus“-Kugeln zu, mit denen man das RPG ebenfalls kontrollieren und das „Pokémon Go Plus“-Armband ersetzen kann.

Unbekannt ist, ob es sich bei „Let's Go, Pikachu!“ und „Let's Go, Evoli!“ tatsächlich um genau das „Pokémon“-Spiel handelt, das Game Freak vor etwa einem Jahr angekündigt hat. Das nämlich sollte japanischen Medien zufolge ein Open-World-Abenteuer und eine gänzlich neue Art von „Pokémon“-Game werden - etwas, das auf die Neu-Intepretation der ursprünglichen Gameboy-Spiele nicht gerade zutrifft. Sehr wahrscheinlich also, dass die Remakes eher für Neulinge und „Pokémon Go“-Fans gedacht sind, während ein neuer Hauptteil der Serie erst 2019 oder 2020 die Switch erreicht.

Ideal für Monster-Häscher, die viel unterwegs sind: der neue "Pokéball Plus"übernimmt die Funktionen des "Pokémon Go Plus"-Armbands, außerdem lassen sich mit seiner Hilfe die neuen Switch-Spiele bedienen. (Game Freak / Pokémon Company)

Wen allerdings schon früher die Pokémania packt, der wird ebenfalls fündig: Nintendo hat überraschend das Free-to-play-Spiel „Pokémon Quest“ veröffentlicht, das ebenso für iOS- und Android-Geräte zu haben ist wie im eShop der Switch. Hier erkunden die zu Klotzköpfen mutierten Tierchen eine „Minecraft“-ähnliche Insel.