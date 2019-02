Chaka Khan - Hello Happiness (2019 Universal Music)

Wer sich schon in den 70-ern und 80-ern im öffentlichen Tanzen versuchte und nicht unter Soulstimmen-Allergie litt, erinnert sich vielleicht daran, dass es kaum einen kraftvolleren Tanzflächen-Sog gab als in Stücken wie „I'm Every Woman“ oder „Ain't Nobody“ von der Band Rufus und ihrer Sängerin Chaka Khan. Khan, 1953 im Norden von Chicago geboren, sang ihren eruptiven Funk zu harten, schmutzig rockenden Riffs. Zu einer Zeit, als schwarze und weiße Musik sich gegenseitig noch weitgehend unbeachtet ließen. Khan beeinflusste maßgeblich spätere Superstars wie Whitney Houston, die Khans Hit „I'm Every Woman“ aus der Feder von Ashford und Simpson ebenfalls adaptierte. Auch andere Soul'n'Funk-Krafpakete wie Mary J. Blige oder Erykah Badu sind bekennende Khan-Verehrerinnen. Nach dekadenlangem Absturz mit Drogen und einer Existenz im künstlerischen Nirvana veröffentlicht die heute 65-Jährige nun ein leider nur 27 Minuten langes, aber doch beeindruckendes Comeback-Album. „Hello Happiness“ schafft den Spagat zwischen Retro-Energie und einem ungeheuer wilden, modernen Dancefloor-Sound.

Bereits im letzten Jahr war das mittlerweile preisgekrönte und in der Tat sehr sehenswerte Video „Like Sugar“ zum gleichnamigen Chaka-Khan-Song im Netz zu bestaunen. Wer es gesehen hat, dürfte von diesem superknackigen Album-Comeback der zwischenzeitlich fast vergessenen Soul- und Funkdiva nicht gänzlich überrascht sein. Der Video-Clip „Like Sugar“ schaut Menschen, schwarzen Menschen, auf der Straße beim Tanzen zu. Dabei vermischt sich die Energie der kunstvollen Leibesübungen mit dem schweren Beat, einem darauf elegant wandelnden Bass, unwiderstehlichen Funkriffs und natürlich dieser Power-Stimme, die man lange nicht mehr gehört hat. Seit „Like Sugar“ ahnt man, dass mit Chaka Khan wieder zu rechnen ist. Nun zauberten ihr die Produzenten Switch und Ruba Taylor ein atemloses Dancefloor-Album auf den Leib, das offensichtlich nichts mit den wohlüberlegten, auf Zielgruppen zugeschnittenen und meist ziemlich langweiligen Comeback-Versuchen anderer Altstars zu tun hat.

Ob sie ihr erstes Album seit zwölf Jahren in dieser Telefonzelle eingesungen hat? Sängerin Chaka Khan, mittlerweile erstaunliche 65 Jahre alt, hat ein enorm modernes, kraftvolles und mutiges Dancefloor-Comeback-Album aufgenommen. (Renell Medrano)

Synthies, die bis zum Exzess quietschen

Die wichtigsten Zutaten des neuen Chaka-Khan-Werkes sind schnell benannt: unwiderstehliche Beats, auf denen Bässe zu rhythmisch walzenden Spaziergängen einladen, Gitarren-Rock, bei dem nun auch der letzte Müde mitzucken muss, funky Synthesizer und die fordernde Stimme der Diva. „Hello Happiness“, das erste von nur sieben Stücken, greift Khans 70-er-Vergangenheit erstaunlich frisch auf. Man hört die Rufus-typische Riff-Architektur, wabernde Funkorgeln und analoge Synthies, die bis zum Exzess quietschen. Auch das Stück „Like A Lady“ lässt exzentrische Hammond-Orgeln wieder so frisch klingen, als hätte Booker T. gerade sein Abi gemacht. Khans Rock-Funk-Röhre liefert keine Zugeständnisse an moderne R'n'B-Moden. Trotzdem klingt ihre neue Musik oft moderner als die sauber aufgeräumten Dance-Tracks von heute. Stücke wie „Don't Cha Know“, wieder von einem Rockgitarrenriff geprägt, wirken manchmal sogar wie eine Dance-Kontemplation oder Meditation.

Eines ist klar: „Hello Happiness“ ist auf jeden Fall ein Club- und weniger ein Popalbum. Wer sich zu alt fühlt, um zu dieser Musik zu tanzen, sollte sie sich zumindest für Autofahrten mit aufgedrehten Speakern vormerken, denn hier dreht sich alles ums Zucken zu einem Rhythmus. Chaka Khans neue Stücke sind mehr ein Naturereignis, mehr Herzschlag, als elaborierte Pop-Kompositionen Zwei etwas entspanntere Abbinder hat dieses erstaunliche Comeback am Ende noch zu bieten: In „Isn't That Enough“ kommt erstmals ein dubbiger Off-Beat ins Spiel, mit „Ladylike“ reitet Khan sanft auf einem Offbeat, und danach endet diese Leistungsshow alter Energie in brandneuen Schläuchen. Vielleicht hätte man ein deutlich längeres Album auf diesem Energieniveau auch gar nicht ausgehalten.