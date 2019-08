Kämpft er mit ihnen? Oder gegen sie? So oder so: Auf dem neuen Album von Heinz Strunk gibt es einen "Aufstand der dünnen Hipsterärmchen". (Audiolith)

Satire ist so eine Sache. Wer sich zu sehr dem Zwischenraum der Ironie hingibt, der läuft Gefahr, seine Haltung zu verlieren. Zwar ist Heinz Strunk mehr als einmal in seiner Karriere durch das sarkastische Meer geschwommen, doch mit „Aufstand der dünnen Hipsterärmchen“ will er vor allem eines: dass die Großstadtgesellschaft Land gewinnt und eine Haltung annimmt. Ob mit Rocko Schamoni und Jaques Palminger als Studio Braun oder Kraftwerk-Parodie Fraktus, als Beststellerautor von unter anderem „Fleisch ist mein Gemüse“, oder als Rant-Rohrspatz im TV-Satiremagazin „Extra 3“ beim NDR: Vor dem Strunk'schen Mut zum Radikalen ist nichts sicher. Der hanseatische König des Dada-Humors legt auf seinem neuen Werk abermals die Finger in die Wunden des Zeitgeists.

„Im Unterschied zu den ganzen HipHop-Affen kann ich einen Notenschlüssel von einer Sechzehnteltriole unterscheiden“, sagte Strunk im Vorfeld zu seinem neuen Album, das wieder bei dem Hamburger Kultlabel Audiolith erscheint. Schon der Vorgänger „Sie nannten ihn Dreirad“ war 2015 hier veröffentlicht worden, wo auch Punkbands wie Egotronic und Feine Sahne Fischfilet ihr Unwesen treiben. Strunk bleibt Indie - und bissig. So ist es schon eine Persiflage für sich, dass seine mitunter dilettantisch collagierten Elektrobeats im Umfeld solcher „coolen Kids“ stattfinden. Wenn er im Opener den „Aufstand der dünnen Hipsterärmchen“ ausruft, um festzustellen, dass diese zu schwach sind, um schweres Kampfgeschütz in die Revolution zu tragen, könnte der 57-Jährige damit auch die eigenen Fans meinen. Es geht um die Relativität der Prespektiven.

Zieht die Umstände nicht absichtlich ins Lächerliche, sondern legt die Lächerlichkeit der Umstände offen: Heinz Strunk, Künstler. (Dennis Dirksen)

Alles halb so wild

Strunk seziert mit jedem Song minutiös die Phänomene des urbanen Lebens und der modernen Zivilisation. „Braunes Gold (Kaffee-Song)“ zählt im Grunde nur Kaffeesorten auf, aber zerlegt durch diese Beiläufigkeit die Generation Latte Macchiato und ihren Enthusiasmus für das Heißgetränk. Es ist die Tragik der Durchschnittlichkeit, die Strunks Humor seit jeher innewohnt. Schlüsselmomente wie „Alter Vater“, ein Lied über den öffentlichen Umgang mit Elternschaft von Ü60-Menschen, oder der Song „Costa Concordia“, der die mediale Rezeption des berühmten Kreuzfahrtschiffes nacherzählt, sind in ihrer humoristischen Vortragsweise hochgradig einfältig, pubertär und amüsant. Aber nicht, weil Strunk die Umstände absichtlich ins Lächerliche zieht, sondern weil er die Lächerlichkeit der Umstände offenlegt.

Dass die selbstproduzierten Stücke im Techno- und Elektro-Stil meist den Charme eines kindlichen Ausprobierens versprühen und dass sie keine ernstgemeinten Dancefloor-Produktionen sein wollen, ist bei diesem Sprüchefeuerwerk absolut wegzustecken. In Zeiten der allgemeinen Bereitschaft zur Empörung über jede noch so kleine Kleinigkeit ist es gut, jemanden wie Strunk zu haben. Denn der „Aufstand der dünnen Hipsterärmchen“ will eigentlich nur sagen: alles halb so wild.