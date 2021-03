Ikke Hüftgold ist das Abseitige nicht fremd. (2020 Getty Images/Andreas Rentz)

Nicht erst aus den beklemmenden Krimiserien etwa von David Lynch („Twin Peaks“) weiß man, dass schon hinter dem nachbarlichen Jägerzaun das Grauen lauern könnte. Immer schön die Augen geöffnet halten! Senisbilisieren für das Außergewöhnliche, Befremdliche und Faszinierende möchte die neue mehrteilige kabel eins-Reihe „Deutschlands größte Geheimnisse“. Sie will geheime Orte beleuchten, außergewöhnliche Menschen vorstellen und düstere Absonderlichkeiten aufdecken - kurioserweise im Stil einer Ranking-Rätsel-Show.

Ruth Moschner und die „Hitler Maus“

Die neue Sonntagsreihe untersucht Geheimnisvolles im Stil einer Ranking-Show. (kabel eins)

So geht es in den Folgen der neuen Sonntagabendreihe um hoch Spekulatives und teilweise Überraschendes. Oder ahnt man vielleicht wirklich bereits, was sich hinter dem reißerischen Ausdruck „Hitlers Maus“ verbergen könnte? Außerdem wirft kabel eins Licht auf das eigentlich eher beschauliche Ingolstadt, ein einst bedeutsames mittelalterliches Städtchen, das nun mit einer internationalen Verschwörung in Verbindung gebracht wird. Was ist da los? Und kann das denn sein? - Promis wie Ruth Moschner, Matthias Distel alias Ikke Hüftgold und Aaron Troschke gehen den Dingen in der neuen Ranking-Reihe auf den Grund. Sie wollen bei „Deutschlands größte Geheimnisse“ miträtseln - und -raten.