Endlich Weihnachtszeit. Endlich wieder heile Welt. Heile Welt? Hohoho – da lacht sogar der Weihnachtsmann. Aber während dessen Existenz noch umstritten ist, kommt der kollektive Weihnachtstaumel wie immer höchst real daher. Man entkommt ihm nicht, er ist allgegenwärtig, kaum dass der November seinen Atem ausgehaucht hat.

Zu den Alle-Jahre-Wieder-Ritualen gehört nicht nur die Glorifizierung der ja ach so besinnlichen Weihnachtsmärkte. Wie sehr ein Weihnachtsmarkt-Besuch einen physisch und psychisch an Grenzen bringen kann, darüber habe ich mich an dieser Stelle schon hinreichend aufgeregt.

Aber viel schlimmer finde ich die Friede-Freude-Eierkuchen-wir-sind-alle-so-voller-Besinnlichkeit-Soße, die über die Weihnachtszeit ausgeschüttet wird.

Jingle Bells quillt gefühlt aus allen Radio-Kanälen, und auch jeder Straßenmusiker haut einem weihnachtlich-schwülstiges Liedgut um die Ohren. Last Christmas statt Thunderstruck - bis einem die Schmalzkuchen wieder hochkommen.

Und dann die Werbung! Besonders intelligent oder lustig gemacht fand ich deutsche Spots ja noch nie, aber die Werbung in der Weihnachtszeit ist schon besonders fern der Realität. Da gibt es ausschließlich Vorzeigefamilien zu sehen, vereint in ihren Designer-Lofts in weihnachtlicher Glückseligkeit – und mit eindeutiger Botschaft: Wer jetzt keine Plätzchen backt und seine Kinder dabei die Küche verwüsten lässt, wer jetzt sein Heim nicht mit allerlei blinkenden Lichtern verziert und dabei lächelnd in Kauf nimmt, im Dezember mehr Strom zu verbrauchen als in den restlichen elf Monaten zusammen, ja wer jetzt nicht ergriffen ist von all der Herrlichkeit, der ist - ein Ignorant. Einer, der in der Adventszeit noch nicht angekommen ist. Die doch die schönste Zeit im Jahr ist! Jedenfalls für die Wirtschaft – süßer die Kassen nie klingeln.

Zusammen oder getrennt?

Stichwort Advent: Kommt aus dem Lateinischen, bedeutet Ankunft. Nein, es geht nicht um die Ankunft des Weihnachtsmannes mit der neuesten Spielekonsole im Gepäck, sondern um die Ankunft von Jesus Christus. Das Weihnachtsfest ist ja keine Erfindung von Amazon, sondern ein Fest mit religiösen Wurzeln, das nur am Rande.

Am Heiligabend und oder den zwei folgenden Feiertagen kommen aber meist noch ganz andere Leute an. Genau: die liebe Verwandtschaft. Die heutigen Patchwork-Familien geraten da schnell in Planungsstress. Bringt man Kinder aus vorherigen Ehen und deren Erzeuger mit den aktuellen Partnern zusammen? Oder hält man sie besser voneinander fern? Und wie gelingt das, ohne dass Gefühle verletzt werden? Und was ist mit Oma? Wer holt sie ab, wer fährt sie nach Hause, wer verzichtet dafür auf jedwede weihnachtliche Alkoholisierung? Und was kann man auftischen, wenn sich die illustre Tischgesellschaft aus Veganern, Vegetariern und Karnivoren zusammensetzt? Gänsekeule an Sojabratling?

Und selbst, wenn die Familien-Zusammenführung oder Familien-Auseinanderhaltung zufriedenstellend klappt, bleibt ein großes Problem. Richtig: ich meine die Erwartung, wie das Weihnachtsfest verlaufen soll. Vollkommen harmonisch. Eine „schöne Bescherung" soll es nur unterm Tannenbaum geben.

Zuckerbäckerwelt

Der stammt natürlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft und sieht wunderschön aus mit all dem selbstgebastelten Holz-Schmuck. Am feierlich gedeckten Tisch sitzen festlich gekleidete Menschen, deren Augen mit den Kerzen um die Wette funkeln. Und erst die Kinder - allerliebst sind sie, na klar. Kein Geschrei, kein Gejammer, brav warten sie, bis das Glöckchen läutet. Und sie sagen geduldig ein Gedicht auf, bevor sie ihre Geschenke auspacken. Das ist das perfekte Weihnachten! Jedenfalls wird uns das so vorgegaukelt - und wir wollen das offenbar auch gerne glauben.

Der Diplom-Psychologe Stephan Grünewald bringt es in einem Artikel auf stern.de auf den Punkt: An Weihnachten, so schreibt er, will man „aufgehen in einer runden und nach Tannen, Printen und Braten riechenden familiären Zuckerbäckerwelt“. Das Weihnachtsfest werde vollkommen idealisiert, und das, so Grünewald, "überspannt unsere seelischen Realisierungsmöglichkeiten".

Zum Glück gibt‘s Mittel gegen zu viel vorweihnachtliche Harmonie-Soße und von der Konsumindustrie noch angestachelte überzogene Idealvorstellungen vom Fest der Feste. Ein genügend großer Vorrat an Glühwein zum Beispiel. Oder ein Bierdosen-Adventskalender. Vor allem aber den Loriot-Sketch „Weihnachten bei Hoppenstedts“. Und Kartoffelsalat mit Würstchen.

