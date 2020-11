Ein Globus als Spielball: Joko Winterscheidt (links) und Klaas Heufer-Umlauf dirigieren ihre Teams als Mannschaftskapitäne. (ProSieben / Jens Hartmann)

Eigentlich geht zwar auch diesmal um nichts Geringeres als die „Weltherrschaft“, aber so ganz können auch die Produzenten der ProSieben-Vorzeigeshow „Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“ die Schwierigkeiten des Reisens und das berechtigte Sicherheitsbedürfnis von Team und Teilnehmern nicht ausblenden. Und so schwärmen, die von Joko Winterscheidt und seinem Widersacher Klaas Heufer-Umlauf in die „Welt“ geschickten Wettkampfmatadore auch diesmal Corona-bedingt im relativen Nahbereich aus. Dem Spaß soll das keinen Abbruch tun.

Härtestest - in Liechtenstein und bei den Eidgenossen

Thorsten Legat muss sich in Russland durchschlagen. (2015 Getty Images/Sascha Steinbach)

Das „exotischste“ Missionsland hat diesmal noch den „Dschungelcamp“-Kämpfer Thorsten Legat ereilt: Er wird von seinem Teamkapitän Joko nach Russland geschickt. Schauspieler Axel Stein dagegen muss nicht besonders weit aufbrechen: Er soll sich im als vergleichsweise ruhig geltenden Zwergstaat Liechtenstein bewähren.

In der Klaas-Truppe geht es für die Musikerin Vanessa Mai immerhin in den hohen Norden: Sie reist für den Showkampf nach Norwegen. Turner-Ass Fabian Hambüchen, ihr Team-Kollege, muss sich dagegen in der Schweiz behaupten. Joko und Klaas bleiben ohnehin „dahoam“: Die Entscheidungen zwischen den beiden Feldherrn fällt wie üblich im TV-Studio.