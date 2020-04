Julia Schindel (Oona Devi Liebich) und Tonio Niederegger (Maximilian Grill) kommen gerade noch in letzter Minute, um den schwierigen Andi auf seiner Flucht aufzuhalten. (ZDF / Susanne Bernhard)

Herrgottszeitensakrament! - Es könnte so schön sein, das Leben im Tölzer Land. Vorne der Kirchturm und hinten die Berge. Zwei wirklich nette Menschen: der junge Herr Pfarrer, so schön und schwarzhaarig, und die resche Therapeutin mit ihrem wild gelockten Haar. Doch Julia (Oona Devi Liebich) und Tonio (Maximilian Grill) sind wie zwei Königskinder, sie können nicht zueinander kommen, denn das Wasser des Zölibats und der Isar, es war so tief.

Mit diesem „Dornenvögel“-Thema spielen die Sonntags-Herzkino-Macher des ZDF (Produktion: studio.tv, Tochter von ZDF-Enterprises) in der Reihe „Tonio & Julia“ so anhaltend und spießig augenzwinkernd, dass man meinen möchte, es gebe kein Morgen - geschweige denn ein Heute. Allenfalls durch die Blume (Maiglöckchen?) dürfen sie sich ihre Liebe zueinander bekennen, die Dorhelfer in den Diensten der Kirche: Pfarrer Tonio und die Therapeutin Julia.

Tanja Clemens (Therese Hämer, links) war anfangs sehr skeptisch in der Frage, ob sie mit Julia (Oona Devi Liebich) und Tonio (Maximilian Grill) über die Probleme sprechen sollte, die sie mit ihrem Sohn Andi hat. (ZDF / Susanne Bernhard)

Die Darsteller Maximilian Grill und Oona Devi Liebich geben unter der Regie von Bettina Woernle jedesmal wieder ihr Bestes, wenn sie sich unausgesprochen ihre Liebe gestehen und der Toni zur Juli sagt: „Du hast recht gehabt. Ich bin dir ausm Weg gegangen!“ Die Julia weiß dann immer: „Es ging nicht anders“, und er weiß, dass sie es weiß.

Liebäugelnd mit der Entscheidung für oder wider die Zölibatskirche, geht das so hin, inzwischen bald geschlagene acht Folgen lang (Folge acht am 05.04.). Im Anblick der ersten Folge 2018 hätte man das nicht für möglich gehalten. Zu herzig das alles, zu Geierwally-mäßig und zu heimatverliebt strahlte das Oberbayern-Grün, und die Therapie-Auftritte der Gastspieler wirkten schon damals recht trivial. Wegziehen oder bleiben? Diese Frage stellt sich Julia immer mal wieder, und der Toni weiß nicht so recht, ob er sich vom Herrn Generalvikar als Ausbilder ins Priesterseminar stecken lassen soll.

Julia Schindel (Oona Devi Liebich) kann sich nicht entscheiden, ob sie den Mietvertrag für eine Wohnung in Tölz unterschreiben soll. Ihr Vater Xaver (Dietrich Adam) macht ihr Mut. (ZDF / Susanne Bernhard)

Ob das überhaupt noch sinnvoll ist?

Zwei namens Tanja und Andi, Mutter und Sohn, sind diesmal die Episodengäste. Andi tanzt Tanja (Therese Hämer) auf der Nase herum. Er hat seinen Job verloren und Mietschulden gemacht. Die Mutter, Besitzerin eines Dirndlladens, blecht für ihn. Aber die Geschichte geht dann so weiter, dass der Andi beim Schreiner Werkzeuge klaut und sie im Trödelladen verkauft, um der Mutter das Geld zurückzugeben. Weil die Trödlerin (Franziska Schlattner) die Hehlerei im Beichtstuhl gesteht, greift Pfarrer Toni unter Vernachlässigung des Beichtgeheimnisses ein und rettet den schon bekehrten Andi auf seiner Flucht nach Rosenheim.

Tonio (Maximilian Grill) fragt sich, ob die Trödlerin Johanna (Franziska Schlattner) eventuell ein unseriöses Angebot über professionelles Tischlerwerkzeug vom "Nesthocker" Andi bekommen hat. (ZDF / Susanne Bernhard)

Mag sein, Eskapismus ist für so eine Serien-Maiandacht ein zu großes Wort. Aber muss das sein, dass man sich so weltflüchtig davon stiehlt aus der Gegenwart, hinein ins Biedermeier des 19. Jahrhunderts? - Toni, der Pfarrer, hat sich in der Folge mit dem Titel „Nesthocker“ dann gegen das Lehramt im Priesterseminar entschieden. Weil er nicht weiß, „ob das überhaupt noch sinnvoll ist“. Da ist der Toni gewissermaßen aus dem Biedermeierbild herausgehüpft und hat dem Vikar die Meinung gegeigt. Ob so was auch schon der neuen Bischofskonferenz gefällt?