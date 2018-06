"Das Traumhotel - Tobago": Gewissensbisse im Paradies: Eigentlich sollte Markus Winter (Christian Kohlund) die Interessen von rücksichtslosen Investoren vertreten. Stattdessen unterstützt er die Ordensschwester Verena (Sandra Speichert) im Kampf gegen ebenjene. (ARD Degeto / Lisa Film / S. Zeitlinger)

Hotelleiter Markus Winter (Christian Kohlund) soll in dem titelgebenden Luxusressort in der Karibik nach dem Rechten sehen. Und tatsächlich gibt es bald mehr zu tun, als der Manager ahnen konnte. Eigentlich sollte er sich nämlich für den Aufbau eines neuen Freizeitareals stark machen. Doch das bedroht ausgerechnet ein von Ordensschwestern geführtes Kranken-, Waisen- und Schulhaus. Die durchaus weltoffene Nonne Verena (Sandra Speichert) stellt sich den rücksichtslosen Investoren in den Weg - und findet in Markus Winter einen aufgeschlossenen Mitstreiter. Die Sehnsuchtsschmonzette „Das Traumhotel - Tobago“ (2011), die nun im Ersten wiederholt wird, hält die Klischeedichte hoch und kombiniert Postkarten-Idylle mit kitschiger Romantik.

Wer die Fußball-WM verschmäht und traumhafte TV-Urlaubsparadiese liebt, kommt an diesem Abend gleich doppelt auf seine Kosten. Im Anschluss an die „Tobago“-Episode wiederholt die ARD noch „Das Traumhotel - Vietnam“ (2012). Auch diese Folge stimuliert souverän das Fernweh und stochert einfallslos im Gefühl.

"Das Traumhotel - Tobago": Linda (Christina Plate) und Nico (Jochen Horst) genießen die Natur im idyllischen Ferienparadies Tobago. (ARD Degeto / Lisa Film / S. Zeitlinger)

Amors Pfeil trifft hier gleich zweimal: Obwohl Dolmetscherin Nora Mäder (Nadeshda Brennicke) dem gutmütigen Hoteldirektor Markus Winter zunächst eher furiengleich unter die Augen tritt, ist dieser augenblicklich fasziniert von ihr. Und auch im Luxushotel sprühen die ersten Funken. Fabian (Max Tidof) erspäht die hübsche Susanne (Sonja Kirchberger) und hat Glück im Unglück: Susannes Blind-Date hat sie nämlich versetzt. Doch statt die Schönheit geradeheraus zu erobern, legt sich der Schlaufuchs eine neue Identität zu ...