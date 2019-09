Zu Gast bei „Markus Lanz“

„Die wollen demokratische Strukturen abschaffen!“: Renate Künast spricht Klartext bei „Markus Lanz“

teleschau

Der Umgangston in Deutschland hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Grünen-Politikerin Renate Künast und Jurist Christian Schertz erklären bei „Markus Lanz“, warum das so ist.