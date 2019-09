In "Tembo the Badass Elephant" persifliert ein rabiater Jump&Run-Elefant die bekannte Action-Reihe "Metal Slug". (SEGA / Game Freak)

Im Oktober setzt Microsoft für seine Xbox-Live-Gold-Kunden vor allem auf Indie- und auf Multiplayer-Kost: Xbox-One-seitig winkt das von Sega produzierte und super-schräge Retro-Jump&Run „Tembo the Badass Elephant“, in dem ein rabiater Rambo-Dickhäuter seine Widersacher mit seiner wuchtigen Rückfront vom Bildschirm fegt. Ein Fall für Mehrspieler-Metzger mit starken Nerven wiederum ist die Action-geladene Koop-Gruselei „Friday the 13th“ nach dem gleichnamigen Kino-Kult.

Ebenfalls eine Film-Umsetzung, aber deutlich knuffiger ist das Jump&Run „Bolt“: Das Xbox-360-Spiel verwandelt den Disney-Kinofilm von 2009 in ein überraschend kompetentes Bildschirm-Abenteuer mit niedlichen Protagonisten. Wer stattdessen eher knallharte Action bevorzugt, der hält sich lieber an das ebenfalls für Xbox 360 produzierte „Ninja Gaiden 3“, das die körperliche Unversehrtheit seines Protagonisten auf eine ebenso harte Probe stellt wie das Nervenkostüm des Spielers.