Winston Churchill (Mitte) und der französische Befehlshaber General Maurice Gamelin (zweiter von links) an der Front. Rechts der Brite Lord Gort. (ARTE / ECPAD)

Am 01. September 1939 marschierten Hitlers Truppen ohne Kriegserklärung in Polen ein: der Beginn des Zweiten Weltkriegs. Doch was geschah im Westen? Zwar erklärten die Westmächte England und Frankreich am 03. September Hitler den Krieg, doch sie verhielten sich zunächst ruhig und versuchten gewissermaßen, den Krieg „auszusitzen“. In der Historie ging diese Zeit wegen der Niederlage Frankreichs 1940 unter - der so genannte „Sitzkrieg“ fand später wenig Beachtung. Der Dokumentarfilm „Ein seltsamer Krieg - Frankreich 1939 / 40“ von Cédric Gruat (ARTE France) zeigt nun unter Verwendung beeindruckender Privat- und Archivaufnahmen, dass es eine riesige Mobilisierung gab.

Man bereitete sich auf den Krieg vor, Soldaten wurden eingezogen, der Alltag der Zivilbevölkerung veränderte sich radikal. Doch dann zermürbten monatelanges Warten, Kälte und Langeweile entlang der Maginot-Linie die französischen Soldaten. Bewusst eingesetzte Propaganda führte zu einer regelrechten Depression, bevor es im Mai 1940 zum Überfall im Westen kam.