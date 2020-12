Ein bisschen schade ist, dass "Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks" die herzlichen Frotzeleien zwischen Asterix und Obelix fehlen. (TVNOW / 2018 Les Editions Albert Rene Goscinny-Uderzo)

Ein Druide, der nicht durch die Bäume hüpfen kann? Das ist zu viel für Miraculix. Der Erfinder und alleinige Hersteller des Zaubertranks will nach einem Arbeitsunfall seinen Job an den Nagel hängen, das gallische Dorf ist beunruhigt, Cäsar wittert Morgenluft: Es weht ein melancholisches Lüftchen durch „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“, das zweite computeranimierte Kinoabenteuer des ewig unbeugsamen Galliers. Geschrieben und inszeniert wurde der Film wieder von Alexandre Astier und Louis Clichy, die bei „Asterix im Land der Götter“ (2014) bewiesen hatten, dass sich humorvoller Retro-Charme und moderne Sehgewohnheiten nicht ausschließen müssen. Davon können sich dank der Free-TV-Premiere bei RTL nun auch alle Fernsehzuschauer überzeugen.

Basierte „Asterix im Land der Götter“ noch auf einem Comic-Band („Die Trabantenstadt“), erzählt „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ eine komplett neue Geschichte, die sich Astier ausgedacht hat - mit dem Segen des im März 2020 verstorbenen Asterix-Zeichners Albert Uderzo und der Erben von Autor René Goscinny. Die Story ist ziemlich gelungen, auch wenn ihr der gallige Wortwitz der Abenteuer fehlt, die aus der Feder von Goscinny stammen.

Was soll er bloß machen? Miraculix erklärt Asterix, warum er einen Nachfolger sucht. (TVNOW / 2018 Les Editions Albert Rene Goscinny-Uderzo)

Asterix und Obelix auf Tour de France

Dass Astier auf die legendären Frotzeleien, den witzigen und nicht immer korrekten Umgang mit kulturellen Unterschieden verzichtet, ist der Zeit geschuldet, in der jedes Wort - oft zu Recht, manchmal aber auch vorauseilend gehorsam - auf die Goldwaage gelegt wird. Das ist ein bisschen schade, dem Vergnügen tut das aber kaum Abbruch. Dafür ist „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ viel zu sympathisch.

Obelix macht sich Hoffnungen, wieder etwas vom Zaubertrank probieren zu dürfen, wenn Miraculix als Druide aufhört. (TVNOW / 2018 Les Editions Albert Rene Goscinny-Uderzo)

Mit Witz und Charme also poltern die Gallier durch ihr CGI-Abenteuer und suchen einen Nachfolger für ihren Druiden. Im Dorf selbst sind die Kandidaten rar, wenngleich sich der Fischhändler Verleihnix mit eigenen Mixgetränken für den Job empfehlen will. Seine explosiven Versuche gehören zu den reizenden Running Gags des Films, der auch sonst in der Kunst der variantenreichen Witzwiederholung reüssiert.

Also müssen Asterix (gesprochen von Milan Peschel) und Obelix (Charly Hübner) mit den Männern des Dorfes auf eine Tour de France gehen, um den Druiden-Nachwuchs in Augenschein zu nehmen. Als wäre das nicht schwierig genug, schmiedet Cäsar seine üblichen Eroberungspläne. Und Dämonix, ein alter Konkurrent von Miraculix, lässt nichts unversucht, um an das geheime Rezept des Zaubertranks zu kommen.

Asterix steht den Dorfbewohnern um Verleihnix, Automatix und Majestix gegenüber. (TVNOW / 2018 Les Editions Albert Rene Goscinny-Uderzo)

Im besten Sinne altmodisch

Ein Mädchen schummelt sich in die Druiden-Domäne der alten weißen Männer mit Rauschbärten, die Frauen verteidigen das Dorf, die Zauberkunst darf auch mal reine Kunst sein: Die Zeiten ändern sich, selbst bei den Galliern. Ansonsten bleibt vieles beim Alten: Cäsar schmiedet im fernen Rom finstere Pläne, seine Legionen lassen sich verprügeln, Zwistigkeiten im Dorf der Gallier werden mit der Faust geklärt. „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ gelingt es wunderbar, eine eigene Geschichte zu erzählen und dabei dem Geist der Originalcomics treu zu bleiben.

Wie in alten Zeiten: Julius Cäsar schmiedet einen düsteren Plan. (TVNOW / 2018 Les Editions Albert Rene Goscinny-Uderzo)

Der Film ist gespickt mit popkulturellen Referenzen von Tom Cruise über „Transformers“ bis hin zu „Fortnite“. Trotzdem ist „Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks“ im besten Sinne altmodisch - weil er auf Hektik verzichtet und in entspanntem Erzähltempo dahinplätschert. Schön, dass sich das heutzutage noch jemand traut.