Zweiter Fall für die Münchener "Polizeiruf"-Kommissarin Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger): Es geht um Polizeikorruption und den allumfassenden Niedergang einer Gruppe Beamter. Harter Stoff für die Primetime! (BR/maze pictures GmbH/Hendrik Heiden)

Nachdem die uniformierte Münchener Jungkommissarin Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) in ihrem Debütfall „Der Ort, von dem die Wolken kommen“ (September 2019) die Tiefen der Hypnose und Psychoanalyse erkundete, bekommt sie es diesmal mit Wirtschaftskriminalität zu tun. Klingt bodenständiger, ist es aber nicht. Mit einer von ihr angeleiteten Bullen-Mannschaft, die so wirkt, als wäre sie das allerletzte Aufgebot des Staates gegen die Übermacht des Verbrechens, soll im „Polizeiruf: Die Lüge, die wir Zukunft nennen“ den Chef eines Unternehmens abhören, das im Verdacht steht, Insiderhandel zu betreiben.

Leider erweist sich Eyckhoffs Truppe im Job als ebenso haltlos, wie es das Drehbuch von Günter Schütter („Polizeiruf 110: Der Tod macht Engel aus uns allen“) bereits zuvor in kurzen Porträt-Schlaglichtern der Polizisten andeutet. Man erfährt, dass einer der Staatsdiener nebenbei als Escort-Mann jobbt und alle anderen mit Schulden oder Beziehungsproblemen zu kämpfen haben. Also haben die Polizisten - ohne Chefin Eyckhoff davon zu erzählen - selbst am Insiderhandel teilgenommen, um die schmalen Beamtenbezüge im teuren München deutlich aufzubessern.

Die Beamten Blöchl (Robert Sigl, links), Chouaki (Berivan Kaya) und Maurer (Andreas Bittl) sollen einen Firmenchef abhören, dem Insiderhandel an der Börse vorgeworfen wird. (BR/maze pictures GmbH/Hendrik Heiden)

Selbstredend kommt die Sache raus, doch die Bullenbande darf erst mal weitermachen. Der interne Ermittler und Börsenfachmann Lukas Posse (Wolf Danny Homann) arbeitet mit Elisabeth Eyckhoff an der Aufklärung eines großen Versteckspiels, bei dem natürlich auch die Insiderhändler im abgehörten Büroturm überführt werden sollen. Eyckhoff, die man aus dem ersten Film als engagierte, loyale Ermittlerin kennt, versucht ihrem Team einen Ausweg aus der Fehltritt-Gemengelage zu ebnen.

Bald weiß allerdings weder die Kommissarin noch der Zuschauer so recht, wer in diesem Krimi welches Spiel treibt und wo das Ganze enden soll. Nur eines scheint klar: In dieser Truppe scheint niemand eine Zukunft zu haben. Autor Günter Schütter, ein alter Weggefährte von Regie-Radikalinski Dominik Graf, legt mit dieser Münchener Niedergangs-Collage ein eher wirres Krimistück vor, das zwar seine Momente hat, aber insgesamt viel zu überladen daherkommt.

Was will die geheimnisvolle Schöne (Emma Jane) von den Ermittlern? (BR/maze pictures GmbH/Hendrik Heiden)

Ein Krimi wie ein mäßiges Heavy Metal-Konzert

Dass Günter Schütter die Polizeigemeinschaft, ihren Chorgeist und die Verführbarkeit im Amt zum Thema macht, bewies er mit dem Drehbuch zum grandiosen Matthias-Brandt-Fall „Der Tod macht Engel aus uns allen“, in dem Lars Eidinger 2013 einen Transvestiten spielte. Auch ansonsten ist Schütter hochdekoriert. Werke wie der „Tatort: Frau Bu lacht“ (1994), der „Polizeiruf 110: Der scharlachrote Engel“ (2004) und natürlich der Kinofilm „Die Sieger“ (1994) gelten als Meilensteine der deutschen Krimigeschichte. Alle Filme entstammen der Partnerschaft Schütter/Graf. Andererseits waren die jüngsten Kooperationen der beiden Altmeister für den „Polizeiruf“ nicht ganz so prickelnd: „Cassandras Warnung“ (2011) und „Smoke on the Water“ (2014) zählen zu den schwächeren Filmen der künstlerisch so aufregenden Münchener „Polizeiruf“-Ära mit Matthias Brandt.

Ermittlerin Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) in der Loyalitäts-Klemme: Ihre Truppe will beim Insiderhandel mitverdienen, aber eigentlich ist das schon aufgeflogen. Wie verhält sich Elisabeth gegenüber ihren Freunden und Kollegen? (BR/maze pictures GmbH/Hendrik Heiden)

„Die Lüge, die wir Zukunft nennen“ ist ein Krimi, dessen ambitionierte, aber sprunghafte Erzählweise nicht verhehlen kann, dass man als Zuschauer zu den Figuren kaum eine Beziehung aufbauen kann. Und das liegt nicht an den zum Teil absurden Gewalt-Exzessen oder den immer wieder mal eingewobenen ironischen Brechungen des Erzählten. Am Ende rauscht der Münchener Existenzen-Sumpf einfach so an einem vorbei. Und der Zuschauer bleibt zurück, wie nach einem ungeheuer lauten, aber mäßigen Heavy-Metal-Konzert: mit pfeifenden Ohren und froh ob der Tatsache, dass der Sturm vorbei ist.

Der starken Verena Altenberger, die in diesem Film akrobatische Liebeskunststücke unter der Dusche vollführen muss - eine der wenigen heiteren Szenen des Depri-Krimis - wäre zu wünschen, dass sie demnächst auch mal ein Drehbuch bekommt, das weniger überladen ist. Eines, in dem ihr authentisch aufregendes Spiel mehr zur Geltung kommt.