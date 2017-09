Kit Harington schaltet Verlobungsanzeige

Diese "Game of Thrones"-Stars haben sich verlobt

Sie waren nicht nur in der Serie "Game of Thrones" ein Paar, sondern sind es sogar im wahren Leben: Nun haben sich Kit Harrington und Rose Leslie verlobt. Die beiden spielen in der HBO-Serie Jon Schnee und die Wildlingsfrau Ygritte.