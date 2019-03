Joko Winterscheidt (zweiter von links), Lena Gercke (links), REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog und Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer suchen "Das Ding des Jahres". (ProSieben / Willi Weber)

In fünf Folgen stellten sich bisher Erfinder der Jury und dem Publikum, um es zu überzeugen, dass ihre Erfindung „Das Ding des Jahres“ ist. Im großen Live-Finale am Dienstag, 26. März, 20.15 Uhr, wird dann ganz Deutschland per Telefon- und SMS-Voting darüber abstimmen, wer der Sieger wird und damit 100.000 Euro Prämie mit nach Hause nehmen darf.

Dabei soll es spannender als im Vorjahr werden: Obwohl sich in den bisherigen Folgen bereits fünf Finalisten qualifizierten, wird es auch in der Final-Show noch einmal sechs neue Erfindungen geben. Diese werden live präsentiert und in drei Duellen antreten. Wie gewohnt wird die Jury, bestehend aus Lena Gercke, Hans-Jürgen Moog, Joko Winterscheidt und Lea-Sophie Cramer die Erfindungen genau unter die Lupe nehmen, während das Studiopublikum sowohl den jeweiligen Sieger der drei Duelle bestimmt als auch daraus den sechsten Finalisten.

"Das Ding des Jahres": Im Finale wird die Jury im Lena Gercke weitere sechs neue Erfindungen präsentiert bekommen. (ProSieben / Willi Weber)

Juror Hans-Jürgen Moog verspricht sich durch die Neuerung vor allem mehr Abwechslung: „Ich finde es sehr positiv, dass durch die neuen Erfindungen und vergleichbare Segmente in den Duellen eine größere Spannung für die Erfinder, für das Publikum und für uns als Jury geschaffen wird.“

Lena Gercke: „Es wird richtig spannend“

Die neuen Erfindungen, die in der Final-Show präsentiert werden, versprechen auf jeden Fall spannende Duelle: Angekündigt wurden ein smarter Stress-Controller, ein Smartphone-Airbag, ein Sicherheitsschloss für Brotaufstriche, ein Streichwurst-Verschluss, ein Luftentfeuchter für die Dusche und ein beleuchteter Felgenaufsatz.

Auch Jury-Mitglied Lena Gercke zeigt sich begeistert: „Die Live-Präsentation von sechs neuen Erfindungen kann zum Schluss allentscheidend werden. Ich bin gespannt, was wir präsentiert bekommen und wer am Ende die 100.000 Euro mit nach Hause nimmt.“ Einen konkreten Favoriten hat sie allerdings noch nicht: „Das ist immer schwer zu sagen. Diese Erfindungen kann man einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen. Ich liebe ja kleine, nützliche Haushaltsgeräte, hoffe aber, dass der Rollikup oder GAADI gewinnen, weil sie wirklich eine Erleichterung und ein Gewinn für uns sind.“