Spielt in einer apokalyptischen Landschaft: der "Battle Royale"-inspirierte Spielmodus "Red Death" für "Civilization 6". (Firaxis / 2K Games)

Für viele dem „Battle Royale“-Fieber anheim gefallene Gamer ist jeder neue Genre-Vertreter ein Highlight - andere rollen genervt mit den Augen, wenn sie nur den Begriff hören. Die Genre-Wegbereiter „PUBG“ und „Fortnite“ haben mit dem Konzept „Jeder gegen jeden und der letzte Überlebende gewinnt“ bereits Milliarden Dollar verdient, auch Nachzügler wie „Black Ops 4“ oder „Apex Legends“ haben das Konzept erfolgreich adaptiert.

Nachdem sogar die berühmte Klötzchen-Knobelei „Tetris“ erfolgreich mit Battle-Royale-Genen gekreuzt wurde, ist jetzt das Strategie-Genre an der Reihe: Der neue „Civilization 6“-Spielmodus „Red Death“ ergänzt Sid Meiers Aufbau-Hit um einen entsprechenden Spiel-Modus, der mit dem September-Update kostenlos zum Download bereitsteht. Statt der üblichen 100 Wettbewerber treten hier allerdings nur maximal zwölf Spieler mit unterschiedlichen Gruppierungen gegeneinander ein. Ihr Ziel: Um jeden Preis eine zivile Einheit beschützen. Scheitert der Auftrag, ist man raus.

Sogar das aus Battle-Royale-Spielen bekannte Element der stetigen Gebietsverkleinerung ist mit von der Feature-Partie: Ein radioaktiver Sturm schränkt den Bewegungsradius der Einheiten immer mehr ein, bis zuletzt nur noch ein kleines Gebiet übrig ist, in dem sich die verbliebenen Parteien nicht mehr aus dem Weg gehen können. Und auch hier gilt: Wessen Zivilist als Letzter übrig bleibt und per Shuttle in eine neue Welt geflogen wird, gewinnt.

Laut Entwickler Firaxis war „Red Death“ ursprünglich als Gag gedacht, mit dem ein findiges Team-Mitglied am 1. April den Battle-Royale-Hype veralbern wollte. Dann aber stellten die Entwickler fest, dass der Scherz das Zeug zum vollwertigen Spielmodus hatte.