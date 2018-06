Sensation: Michael Patrick Kelly ersetzt Samu Haber bei "The Voice". (Brian Dowling/Getty Images)

Ein Fan-Liebling geht, ein anderer kommt: Der Nachfolger für „The Voice of Germany“-Coach Samu Haber ist gefunden. Superstar Michael Patrick Kelly wird den Finnen auf dem roten Stuhl ersetzen und in der kommenden Staffel als Juror bei ProSieben und SAT.1 junge Talente suchen. Für die ersten Dreharbeiten, die bereits in zwei Wochen beginnen sollen, hatte Paddy bereits einige Konzerte absagen müssen.

Als Coach der Castingshow trifft der 40-Jährige auch auf einen alten Bekannten: Mit dabei ist wieder Mark Forster (34), mit dem Kelly bereits bei „Sing meinen Song“ musizierte. Ebenfalls als Coaches kehren Yvonne Catterfeld (38) sowie Michi Beck (50) und Smudo (50) zurück. „Sunrise Avenue“-Sänger Samu Haber hatte vor wenigen Wochen angekündigt, sich eine Auszeit von „The Voice“ gönnen zu wollen.