Helene Fischer hat sich von Florian Silbereisen getrennt. Single ist sie aber nicht. (Sascha Steinbach/Getty Images)

Mit einem Instagram-Post versetzte Helene Fischer ihren Fans einen vorweihnachtlichen Schock: In dem langen Schreiben offenbarte die Sängerin, dass sie und Moderator Florian Silbereisen sich vor geraumer Zeit getrennt haben. „So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!“, erklärte die 34-Jährige.

Weihnachten dürfte die Schlagerqueen trotzdem nicht allein verbringen: „Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen“, verriet sie. Einen Hinweis darauf, wer Helenes neue Liebe ist, gab ausgerechnet ihr Ex: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche“, schreibt Florian Silbereisen bei Facebook. RTL zufolge dürfte es sich dabei um Thomas Seitel handeln, einen Luftakrobaten und Tänzer, der zu Helene Fischers Bühnencrew gehört.

Der Diplomsportwissenschaftler gehört seit 2017 zum Tour-Team der Sängerin: Er ist der Mann, mit dem sie 15 Meter über dem Publikum am Seil turnt. Eine gefährliche Akrobatiknummer, bei der sich die beiden offenbar näher gekommen sind. Ob Helene Fischer mit ihm künftig genauso auf der Bühne flirten wird wie bislang mit Florian Silbereisen?