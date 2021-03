Die Turtles sind wieder da! In "Shredder's Revenge", einem neuen Beat-em-up-Spiel für Konsole und PC, prügeln sich die gepanzerten Ninjas einmal mehr durch New York. (Dotemu)

Cowabunga! Derzeit befindet sich ein neues Videospiel mit den Teenage Mutant Ninja Turtles in der Entwicklung, und mit Veröffentlichung des Ankündigungstrailers gab es eine besondere Überraschung: Mike Patton, unter anderem bekannt als Sänger der Rockband Faith no More, hat das Intro zu „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge“ eingesungen.

Es handelt sich bei Pattons Version um eine neue, rockige Interpretation der alten Turtles-Hymne, die man auch aus der Original-Zeichentrickserie (1987 bis 1996) kennt. In einer Pressemitteilung zum neuen TMNT-Spiel erklärt der Turtles- und Videospiel-Fan Patton: „Ich rief meinen inneren Ninja-Geist an, um einen Track abzuliefern, der meinen gepanzerten Brüdern gerecht wird! Es war eine Ehre, ihnen zu dienen.“

Mike Patton, unter anderem bekannt als Frontmann der Rockband Faith no More, hat für ein Beat-em-up-Videospiel die alte Turtles-Hymne neu eingesungen. (Jordi Vidal/Redferns/Getty Images)

„Shredder's Revenge“: Leonardo und Co. prügeln sich durch New York

„Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge“ wird in Kooperation mit Nickelodeon von Tribute Games und Dotemu entwickelt. Letzteres Studio war zuletzt bei den Games Awards 2020 mit „Streets of Rage 4“ in der Kategorie „Bestes Action-Spiel“ nominiert.

Draufhauen, was das Zeug hält: "Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge" dürfte vor allem Prügelspiel-Liebhaber und Turtles-Fans der ersten Generation ansprechen. (Dotemu)

Zielgruppe des neuen TMNT-Spiels, bei dem sich Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael durch die Kanalisation und die Straßen New Yorks prügeln, dürften vor allem Turtles-Fans von früher sein: „Shredder's Revenge“ ist im nostalgischen Pixel-Look gehalten; das Design orientiert sich stark an den 80er-Jahren. Das neue Beat-em-up-Abenteuer soll sowohl für Konsolen- als auch für PC-Spieler erhältlich sein. Wann das Retro-Spiel auf den Markt kommt, ist jedoch noch nicht bekannt.