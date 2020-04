Hochsee-Abenteuer mit Indie-Charme: "Windbound" für PC, PS4, Xbox One und Switch kommt aus dem australischen Studio 5 Lives. Das Publishing übernimmt der deutsche Spiele-Anbieter Deep Silver. (5 Lives / Deep Silver)

Fantasy-Forscher mit einem Faible für die „Zelda“-Episode „Windwaker“ sollten sich den 28. August vormerken: Dann erscheint für PC, PS4, Xbox One und Switch ein Indie-Abenteuer, das in die Fußstapfen des großen Nintendo-Vorbilds treten möchte. Auch in „Windbound“ geht es vor allem darum, den Naturgewalten auf hoher See zu trotzen: Seitdem Kriegerin Kara ihren Stamm verloren hat, schippert sie an Bord ihres hölzernen Katamaran über das offene Meer.

Letzteres hat das australische Entwickler-Studio 5 Lives übrigens nach dem Rogue-like-Prinzip erstellt - die Spielwelt wird also jedes Mal neu erstellt. Den Machern zufolge kommt „Windbound“ außerdem mit reichlich Festland und natürlich jeder Menge Survival-Elementen: Um in der wunderschönen, aber auch unwirtlichen Spielwelt zu überleben, muss Kara forschen, jagen, sammeln, den Umgang mit ihrem schwimmenden Untersatz erlernen und ihr Schiff regelmäßig verbessern. Nur so kann sie auch auf Dauer den Naturgewalten trotzen und neue Inseln finden.