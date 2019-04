Pop-Titan Dieter Bohlen hat sein angekündigtes neues Album eingestampft. (Florian Ebener/Getty Images)

Eigentlich hatte Dieter Bohlen angekündigt, am 5. Juli ein neues Album zu veröffentlichen - das erste seit nunmehr 16 Jahren wohlgemerkt. Doch die Fans des „Pop-Titanen“ wurden nun bitter enttäuscht. Via Instagram gab der 65-Jährige bekannt, dass er den Veröffentlichungstermin absagen müsse. Dort schreibt er: „Es gibt leider kein Album! Zeitlich krieg ich es nicht hin. Sorry! Family First.“ Offensichtlich hat er die neue Platte damit sogar komplett beerdigt.

In einem Video auf der Social-Media-Plattform begründete der erfolgreiche Musikproduzent den Schritt folgendermaßen: „Leute, ich schaffe es nicht. Entweder Album oder Tour. Bei der Tour bin ich jetzt schon so weit. Ich schaffe es einfach zeitlich nicht, dieses Album vernünftig zu machen.“ Zudem fügt er an: „Wie gesagt: Es gibt noch eine Familie, ich habe meine Kinder. Ein bisschen Verständnis.“

Pietro Lombardi (links) und Dieter Bohlen sitzen derzeit gemeinsam in der Jury von "DSDS". Auch mit seinem Schützling hat Bohlen einen neuen Song aufgenommen. (TVNOW / Gregorowius)

„DB1“, so der Titel des eingestampften Werks, wurde gegenüber „Bild“ als Mischung aus neu aufgenommenen alten Hits wie „You'e My Heart, You're My Soul“ oder „We Have A Dream“ sowie komplett neuen Liedern angekündigt. Bei diesen wollte Bohlen dann auch mit Künstlern wie Pietro Lombardi und Capital Bra zusammenarbeiten.

Kleines Trostpflaster für die Fans: Die neue Musik werde Bohlen dann auf seiner Tour zum Besten geben, zudem fände sich das Duett mit Pietro Lombardi demnächst auf dessen neuem Album. Der „DSDS“-Gewinner von 2011 arbeitet eng mit Bohlen zusammen und sitzt aktuell neben seinem Mentor in der Jury der 16. Staffel des Castingshow-Dauerbrenners. Das Live-Finale steht bei RTL am kommenden Samstag an, am 27. April um 20.15 Uhr.