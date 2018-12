Prosit Neujahr: William Cohen lädt zum Silvesterdinner. (ZDF / Jana Kay)

„Dinner for One“ gehört - zumindest in Deutschland - zu Silvester wie Feuerwerk und Wunderkerze. Jetzt hat sich der Sender ZDFneo den Sketchklassiker vorgenommen: William Cohn, bekannt aus dem „Neo Magazin Royale“, spielt in dem 15-Minüter „Dinner for Cohn“ (Montag, 31. Dezember, 22.50 Uhr) einen einsamen Mann, der den Silvesterabend mit seinem Butler (YouTube-Star Marti Fischer) und vier imaginären Gästen. Statt Mr. Winterbottom und Co. nehmen in der 2018er-Version allerdings Dieter Bohlen, Klaus Kinski, Udo Lindenberg und Angela Merkel Platz am Silvestertisch - und auf dem Boden liegt statt einem Tigerfell ein Mainzelmännchen.

„Dinner for Cohn“ ist nicht die erste Parodie auf den Sketch von Freddie Frinton und May Warden: So drehte Stefan Raab für „TV total“ 2002 eine Version mit unter anderem Michael „Bully“ Herbig; auch Otto nahm sich den Klassiker bereits vor.

Same procedure as every year: Marti Fischer (links) und William Cohen in "Dinner for Cohen". (ZDF / Jana Kay)

In Großbritannien, der Heimat der beiden „Dinner for One“-Macher, lief der Sketch aus dem Jahr 1963 bislang nicht im Fernsehen. In diesem Jahr aber will der Bezahlsender Sky Arts den Kurzfilm erstmals ausstrahlen.