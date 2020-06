Autos erfüllen im Online-Shooter "Fortnite" bislang nur Deko-Zwecke. Nun ist Usern aufgefallen: die herumstehenden Polizei-Autos sind verschwunden. (Epic Games)

Obwohl sich Games-Hersteller in der Regel davor hüten, ihre Produkte zu politisieren, setzten zahlreiche Entwickler und Publisher nach dem gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd durch die Polizei und die dadurch angefeuerten Proteste deutliche Zeichen gegen Rassismus.

Infolgedessen wurden prominente Ankündigungen wie die der PlayStation 5 verschoben, um wichtigeren Stimmen Gehör zu verschaffen. Etwas subtiler geht offenbar Epic Games vor: Immer mehr User berichten, dass der Hersteller in seinem mittlerweile über 350 Millionen User zählenden Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ zum Start der neuen Online-Saison nicht nur die Spielwelt unter Wasser gesetzt hat, sondern wohl auch andere Anpassungen vorgenommen hat: Sämtliche Polizei-Autos wurden offenbar entfernt. Auch im Kreativmodus von „Fortnite“ fehlen sie.

Plattform oder keine Plattform des digitalen Protests?

Die Wagen haben zwar noch nie irgendeinen spielerischen Zweck erfüllt und waren reines Zierwerk. Über die Bedeutung der von Hersteller-Seite bisher unkommentierte Botschaft wird nun eifrig diskutiert. Eine Deutung: Im Zuge der weltweiten, aber vor allem in den USA stattfindenden Demonstrationen und -Aufstände ist Polizei-Symbolik ein heikles Thema geworden - und Epic solidarisiert sich mit den Opfern.

Eine andere These besagt das glatte Gegenteil - nämlich, dass Epic und „Fortnite“-Entwickler People can fly damit verhindern wollen, dass die im Spiel herumstehenden Einsatzwagen Teil des politischen Geschehens werden. Engagierte Streamer könnten beispielsweise In-Game-Videos erstellen, in denen sich User um ein Auto positionieren und über den Sprachchat Protestslogans skandieren. Kein undenkbares Szenario: Auch das Nintendo-Switch-Spiel „Animal Crossing: New Horizons“ und „GTA Online“ wurden in den letzten Monaten immer wieder als Plattform für Digitalproteste genutzt.

Die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen: Das "Wall Street Journal" zitiert eine anonyme Quelle, die der Entwicklung von "Fortnite" nahestehen soll mit den Worten: ""Ich würde nicht sagen, dass es sich um eine politische Stellungnahme handelt. Wir sind einfach sensibel für die Themen, mit denen viele Menschen in unserem Publikum zu tun haben."