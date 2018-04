Mareile Höppner wird die Moderation der zwölf neuen Folgen von "DINGSDA"übernehmen. (Alexander Koerner/Getty Images)

Die beliebte Rateshow „DINGSDA“ kehrt ins Fernsehen zurück. In (vorerst) zwölf neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit dem Unterhaltungsklassiker, der vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren das TV-Publikum begeisterte. Redaktionell federführend wird der BR das Fernseh-Comeback des Showformats verantworten, die Ausstrahlung wird in der ARD erfolgen. Moderatorin Mareile Höppner (40) wird durch die Show führen, für die Produktion zeichnet die Firma UFA Show & Factual verantwortlich. Deren Chefin Ute Biernat zeigt sich begeistert: „Die Zeit ist reif für eine Neuauflage von 'DINGSDA'!“

Das Konzept von „DINGSDA“ ist schnell erklärt: Zwei Promi-Teams spielen gegeneinander und versuchen, Begriffe zu erraten. Erklärt werden diese in Einspielern - der Clou dabei: Kinder zwischen vier und acht Jahren beschreiben die Begriffe in ihren eigenen Worten. Dass das nicht immer einfach wird, dafür aber für viele komische Situationen und Missverständnisse sorgen wird, versteht sich von selbst. Beim Mix aus Spiel, Unterhaltung und Promi-Talk kommt auch die soziale Komponente nicht zu kurz: Die vom Siegerteam erspielte Gewinnsumme kommt einem wohltätigen Zweck zugute.

Mareile Höppner moderiert seit 2008 das Boulevardmagazin "Brisant", das montags bis samstags im Ersten zu sehen ist. (Andreas Rentz/Getty Images)

„DINGSDA“ basiert auf dem 1982 erdachten US-Originalformat „Child's Play“ und wurde in 22 Ländern adaptiert. In Deutschland lief die Show gleich dreimal auf unterschiedlichen Kanälen: Von 1985 bis 1987 im BR, von 1988 bis 2000 im Ersten und von 2001 bis 2002 auf Kabel Eins. Fritz Egner moderierte bis 1994 und wurde dann von Werner Schmidbauer beerbt. Die Neuauflage Anfang der 2000-er bei kabel eins übernahm Thomas Ohrner.

Die Wiederbelebung des Quizklassikers wird im Juni in Köln aufgezeichnet, Bewerbungsformulare für interessierte Kinder (und Eltern) stehen auf der UFA Show & Factual Website ab sofort bereit. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im Herbst im ARD-Vorabendprogramm.