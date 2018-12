Die NDR-Produktion "Dinner For One" von 1963 ist ein wahrer Silvesterklassiker geworden. Miss Sophie (May Werden) und ihr Butler James (Freddie Frinton) halten es mit der Tradition: "The Same Procedure As Every Year!" (WDR / NDR / Annemarie Aldag)

Ein Silvesterabend ohne „Dinner for One“ - das ist für viele kaum vorstellbar. Der Klassiker gehört einfach dazu. Seit seiner Entstehung im Jahr 1963 wurde der kurze Sketch über die alte Miss Sophie (May Warden), die ihren 90. Geburtstag zusammen mit ihrem treuen Butler James (Freddie Frinton) feiert, mehrere Hundert mal wiederholt. Auch am diesjährigen 31. Dezember läuft der Schwarzweißfilm quasi rund um die Uhr.

Die englischsprachige Originalversion von „Dinner for One“ läuft in diesem Jahr an folgenden Terminen:

Der Tigerkopf wird dem immer betrunkener werdenden James (Freddie Frinton) zum Verhängnis. (WDR / NDR / Annemarie Aldag)

Das Erste: 15.40 Uhr, 1 Uhr / BR: 18.45 Uhr, 0.05 Uhr / HR: 19.10 Uhr / MDR: 19 Uhr / NDR: 15.35 Uhr, 17.05 Uhr, 19.40 Uhr, 23.35 Uhr / rbb: 10.30 Uhr, 18.06 Uhr / SWR: 19.25 Uhr / WDR: 18 Uhr

Der SWR hat zusätzlich die „Dinner for One“-Version des Schweizer Fernsehens im Programm (11.05 Uhr, 14.45 Uhr, und 17.30 Uhr), die sich in einigen Details vom Original unterscheidet. Der Hessische Rundfunk zeigt außerdem um 17.50 Uhr, 18.40 Uhr, 22.40 Uhr, 0.15 Uhr und 1.40 Uhr die hessische Mundart-Version von „Dinner for One“, im NDR läuft um 11.45 Uhr die plattdeutsche Version. Außerdem zeigt der Sender um 12.15 Uhr die Dokumentation „Glückwunsch, Miss Sophie - die Geschichte von Dinner for One“.

In "Dinner op Kölsch" spielt Ralf Schmitz den Butler, Annette Frier schlüpft in die Rolle der Miss Sophie (WDR / Herby Sachs)

Auch mehrere Hommagen an „Dinner for One“ laufen am Silvestertag: Der WDR zeigt das „Dinner op Kölsch“ mit Annette Frier und Ralf Schmitz (17.35 Uhr und 22.30 Uhr) sowie um 21.55 Uhr „Dinner vor Wan(ne)“ - mit Wanne-Eickel als Schauplatz des Kultsketchs. Auf ZDFneo hingegen läuft um 22.50 Uhr die Parodie „Dinner for Cohn“ mit „Neo Magazin Royale“-Star William Cohn als Hausherren und YouTuber Marti Fischer als Butler.