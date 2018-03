Multiplayer-Spektakel mit Dino-Faktor: "Ark Survival Evolved" kommt bald für die Switch. (Studio Wildcard)

Unverhoffte Ankündigung: Weil Wildcards Survival- und Multiplayer-Hit „Ark: Survival Evolved“ bereits auf PC, PS4 und Xbox One hohe Anforderungen an die Hardware stellt, erschien eine Version für Nintendos Switch zunächst abwegig. Trotzdem hat das Studio jetzt genau diese Aufgabe auf seine Agenda gesetzt. Einen Termin hat die Fassung für das Hybrid-System noch nicht, laut Chef-Designer Jeremy Stieglitz freut man sich aber besonders auf den Handheld-Modus des Spiels. Der biete eine „fantastische neue Möglichkeit, um tief in die gewaltige Welt von 'Ark' einzutauchen“.

Die Switch-Umsetzung des Independent-Erfolgs entsteht in Zusammenarbeit mit dem auf Portierungen spezialisierten Entwickler-Studio „Abstraction Games“. Bis heute hat sich die Dino-Jagd System-übergreifend mehr als 13 Millionen Mal verkauft.