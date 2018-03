Saurier-Hatz in Wald und Flur: Die Smartphone-Dino-Jagd "Jurassic World Alive" bedient sich überdeutlich bei "Pokémon Go". (Universal / Ludia)

Nintendos „Pokémon Go“ findet den ersten Nachahmer mit einer ähnlichen potenten Marke im Rücken: Die „Jurassic World“-Dinos heften sich schon bald mit viel Gebrüll an die Fersen der niedlichen Taschenmonster. Wie im beliebten „Augmented Reality“-Game von Niantic sind T-Rex und Co. überall dort unterwegs, wo sich Smartphone-Besitzer tummeln: Gejagt wird in Städten, Parks, Wäldern - und sogar den heimischen vier Wänden. Denn als Mitglied der „Dinosaur Protection Group“ will der Spieler möglichst viele Saurier seiner Sammlung hinzufügen - und bereits zum Start des AR-Spektakels sind das immerhin stattliche 100 Stück.

Wer dabei lieber bequem von der Couch aus auf die Pirsch geht, lässt eine virtuelle Drohne die lästige Arbeit erledigen: Einfach warten, bis der kleine Roboter mit neuen DNA-Proben durchs Fenster schwirrt - und schon kann man sich daran machen, mit deren Hilfe eigene Saurier zu erschaffen.

Für die AR-Interpretation der Hollywood-Blockbuster verantwortlich ist das durch den „Jurassic Park Builder“ bekannte Studio „Ludia“. Wann genau die „Alive“-Giganten über iOS- und Android-Geräte stapfen, ist allerdings noch unklar.