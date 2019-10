Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) schreckt vor keiner Maßnahme zurück, um ihre Ziele durchzusetzen. (TVNOW / 2016 EuropaCorp Ð France 2 Cinema)

Politik ist ein schmutziges Geschäft, und US-Präsident Donald Trump macht diese Ahnung seit Beginn seiner Amtszeit einmal mehr zur Gewissheit. Wer zahlt, schafft an, und der Rest der Welt hat sich zu fügen. Demokratie war gestern. Insofern hat John Maddens Thriller „Die Erfindung der Wahrheit“ eine brisante Aktualität, weil er die politische Maschinerie, die wirtschaftlichen Interessenverflechtungen und die Rolle der Lobbyisten in Washington durchleuchtet und sezierende Innenansichten liefert, die von der Realität nicht allzu weit entfernt sein dürften. VOX zeigt den aufrüttelnden Film nun erstmals im Free-TV.

Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) ist eine einflussreiche Lobbyistin, hochgradig berechnend und manipulativ: „Lobby-Arbeit bedeutet Voraussicht, die nächsten Schritte deines Widersachers vorauszuahnen.“ Insofern ist sie perfekt geeignet für den Job, dem sie sich mit Haut und Haaren verschrieben hat. Im Notfall hilft sie auch mit Aufputschmitteln nach, um weiter knallhart performen zu können. Als sie jedoch mithelfen soll, dass ein strengeres Gesetz zum Waffenbesitz nicht durchgesetzt wird, wechselt die taffe Sloane mit vier Mitgliedern ihres bisherigen Teams die Seiten. Fortan arbeitet sie für die kleine Firma des Idealisten Rodolfo Schmidt (Mark Strong), die das neue Gesetz im Senat durchsetzen will.

Elizabeth Sloane (Jessica Chastain, links) missbraucht ihre Mitarbeiterin Esme (Gugu Mbatha-Raw) für ihre Kampagne. (TVNOW / 2016 EuropaCorp Ð France 2 Cinema)

Die Kampagne gegen die übermächtige Waffenlobby scheint aussichtslos, aber Sloane ist ein Siegertyp. Um zu gewinnen, greift sie ungeniert zu drastischen Methoden: Lügen, illegale Abhöraktionen und die rücksichtslose Instrumentalisierung eines früheren Waffenopfers. Ob es ihr wirklich um das geplante Gesetz oder vielmehr um den persönlichen Triumph geht, weiß man als Zuschauer nie. Die Gefühle ihrer Mitmenschen, die sie mit zuverlässiger Regelmäßigkeit brüskiert, interessieren sie jedenfalls nicht im Geringsten. Mit ihrer Art ist Elizabeth Sloane bisher weit gekommen, doch am Ende muss sie sich vor einem Untersuchungsausschuss verantworten und sieht sich sogar mit einer Gefängnisstrafe konfrontiert.

Oscarreife Darbietung

Dirty Business: Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) ist Washingtons einflussreichste Lobbyistin. (TVNOW / 2016 EuropaCorp Ð France 2 Cinema)

John Madden, der Regisseur von Oscarabräumer „Shakespeare in Love“ (1998), erzählt die politisch brisante Geschichte mithilfe von Rückblenden; vom parlamentarischen Verhör kehrt er immer wieder zurück zu den vorangegangenen Ereignissen. „Die Erfindung der Wahrheit“ inszeniert er dabei als klassischen Politthriller, mit scharfzüngigen Dialogen und komplexen Informationen und Fakten, die man als Zuschauer nicht alle verstehen muss. Denn die Botschaft ist klar: Hier geht es um ein zynisches Business, um perfide Schachzüge und menschenverachtende Mechanismen.

Letztlich dreht sich in diesem intelligent gemachten Film alles um die Figur der Elizabeth Sloane, die Jessica Chastain mit einer oscarreifen Präsenz verkörpert und dabei eine ähnlich skrupellose Entschlossenheit wie in Kathryn Bigelows Terror-Thriller „Zero Dark Thirty“ (2012) an den Tag legt. Eine bemerkenswerte Performance, bei der die eigentliche Thematik, nämlich der Umgang mit Waffenbesitz in den USA, allerdings etwas unter den Tisch fällt.

Lobbyistin Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) tut sich mit dem Idealisten Rodolfo Schmidt (Mark Strong) zusammen und wechselt die Seiten. (TVNOW / 2016 EuropaCorp Ð France 2 Cinema)

Jessica Chastain erlebte 2019 ein gutes Jahr. Zunächst würde sie im März bei der Goldenen Kamera mit dem Preis in der Sparte „Beste Schauspielerin international“ ausgezeichnet. Außerdem ist sie derzeit in der Horrorfilmfortsetzung „Es: Kapitel 2“ im Kino zu sehen. Alleine am Startwochenende lockte die Filmadaption des Stephen-King-Schockers mehr als 600.000 Menschen in die deutschen Lichtspielhäuser.