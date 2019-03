Das war wohl nix: Mit "Battlefront 2" hat Electronic Arts sein persönliches "Star Wars"-Waterloo erlebt. Seitdem ist das Vertrauen von Disney beziehungsweise Lucasfilm in den Hersteller geschwächt. (Electronic Arts, Disney)

Bevor die Spiele-Abteilung von Lucasfilm in „LucasArts“ umbenannt wurde, betitelte man sie schlicht mit Lucasfilm Games - und bereits zu dieser Zeit brachte das Studio Adventure-Klassiker wie „Maniac Mansion“ oder „Zak McKracken“ heraus. Als LucasArts zusammen mit der Firmenmutter Lucasfilm 2012 von Disney übernommen wurde, wurde die Marke kurz darauf stillgelegt: Stattdessen machte man sich daran, die kostbaren Lizenzen an andere Hersteller und Studios zu vergeben. Dabei kamen solide bis sehr gute Remaster-Versionen wie die von „Vollgas“ oder „Day of the Tentacle“ heraus (beide Double Fine), aber auch die umstrittenen „Star Wars: Battlefront“-Titel von Electronic Arts.

Nach dem „Battlefront 2“-Lootbox-Debakel wurden Gerüchte laut, nach denen Disney planen könnte, „Star Wars“-Spiele künftig wieder im eigenen Haus entstehen zu lassen - und laut neuer Erkenntnisse von der US-Entwicklermesse Game Developers Conference haben sich diese Thesen jetzt zumindest teilweise bestätigt: Tatsächlich hat sich Disney dazu durchgerungen, den Namen „Lucasfilm Games“ wiederzubeleben. Inzwischen weisen Stellen-Ausschreibungen über diverse Führungsposten sogar darauf hin, dass hier künftig wieder eigene Spiele-Produktionen vom digitalen Fließband laufen könnten - und die scheinen vor allem im „Star Universum“ angesiedelt zu sein.

Gelungenes Wiedersehen: Adventure-Spezialist Double Fine hat LucasArts-Klassiker wie "Day of the Tentacle" in penibel überarbeitete Remaster-Versionen verwandelt. (Double Fine, Lucasfilm)

Trotzdem soll wohl auch Electronic Arts Inhaber der „Krieg der Sterne“-Lizenz bleiben, aber die bisherige Exklusivität hätte sich damit erledigt.