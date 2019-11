Schon bald können die "Toy Story"-Filme rund um Buzz (links) und Woody bei einem eigenen Streamingdienst angeschaut werden: Am 31. März 2020 startet Disney+ in Deutschland. (Disney)

Gute Nachrichten für alle Disney-Fans: Das Medienunternehmen hat den Starttermin seines neuen Streamingdienstes Disney+ bekannt gegeben. Ab Dienstag, 31. März 2020, können zahlreiche Disney-Zeichentrickfilme und weitere Filmklassiker sowie Sendungen von „National Geographic“ gestreamt werden, verkündete Disney+ in einem Twitter-Post. Außerdem wird der familienfreundliche Streaming-Neuling ab diesem Termin auch in Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien verfügbar sein - weitere Länder sollen noch folgen.

Damit startet eine große Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime Video und Co. Denn Disney besitzt nicht nur die Rechte an bekannten Pixar-Filme wie „Toy Story“, „Cars“ oder „Findet Dorie“, sondern inzwischen auch an Marvel-Blockbustern wie die „Avengers“-Reihe oder die „Deadpool“-Filme. Auch die Marke „Star Wars“ wird mit Filmen und Serien zukünftig auf Disney+ verfügbar sein - unter anderem auch die neue Serie „The Mandalorian“.

Exklusiv bei Disney+ zu sehen: "The Mandalorian" ist eine Serie um einen "einsamen Revolverhelden", dessen Geschichte nach den Abenteuern von "Star Wars"-Fanliebling Boba Fett spielt. (Disney)

In den USA soll Disney+ bereits am Dienstag, 12. November, an den Start gehen. Dort soll der Monatspreis für den neuen Streamingdienst bei 6,99 US-Dollar liegen. Der deutsche Preis ist zwar noch nicht bekannt, wird sich aber wohl in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Ob der Start des Streamingdienstes das Ende des bislang frei empfangbaren Senders Disney Channel bedeutet, ist bislang nicht klar.