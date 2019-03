Die Ärzte gehen in diesem Jahr wieder auf Tour und haben nun einen neuen Song veröffentlicht. (Nela König)

Mehr als einen Monat hat ein Buchstabenrätsel auf der Website der deutschen Punkrock-Band Die Ärzte die Fans beschäftigt, zeitweise wurde über einen Abschied der Band spekuliert. Nun ist das Geheimnis gelüftet: Die Band aus Berlin hat einen neuen Song namens "Abschied" veröffentlicht. Schnipsel daraus waren schon zuvor zu hören gewesen. In typischer Ärzte-Manier bietet die Band auch gleich sowohl eine vegetarische, als auch vegane Video-Version für den Song an.

Das gesuchte Lösungswort des Rätsels lautete übrigens "Abstrakt". Ob dieses auf ein neues Album hindeutet ist unklar. Das letzte Studioalbum der Band erschien 2012. Liveauftritte sind in diesem Jahr jedoch geplant. Gitarrist Farin Urlaub (55), Schlagzeuger Bela B. (56) und Bassist Rodrigo Gonzalez (50) stehen in diesem Jahr noch mehrfach gemeinsam auf der Bühne. Am 16. Mai starten sie in Warschau die "Miles & More 2019"-Europatournee - mit Konzerten auch in Prag, Zagreb, Ljubljana, Mailand, Straßburg, Luxemburg, Amsterdam, London und Brüssel. In Deutschland sind sie bei "Rock am Ring" und "Rock im Park" zu sehen.